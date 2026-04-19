Polémica por el penal para Boca en el Superclásico: ¿era segunda amarilla para Rivero por mano de bloqueo?

Paredes abrió el marcador en el Superclásico desde los doce pasos, pero todos los jugadores de Boca protestaron para que expulsaran al defensor de River.

Este domingo se jugó el primer Superclásico del 2026 por la fecha 15 del Torneo Apertura. En un Monumental colmado de hinchas de River Plate y en un duelo parejo, pero con mayor iniciativa y control del local, Boca Juniors fue el que consiguió abrir el marcador en los pies de Leandro Paredes desde los doce pasos.

El Xeneize se encontró con penal en la última jugada del primer tiempo por una clarísima mano de Lautaro Rivero en el área tras un centro de Miguel Merentiel. Darío Herrera, que no lo cobró en primera instancia, terminó sancionando la pena máxima tras revisarla en el VAR. De todos modos la decisión no conformó del todo al elenco visitante.

El penal de Lautaro Rivero en River-Boca El clarísimo penal de Lautaro Rivero El clarísimo penal de Lautaro Rivero ESPN Es que varios de los jugadores del cuadro de la Ribera, luego de que el árbitro diera a conocer su fallo, fueron a protestarle que se había tratado de una mano de bloqueo y que ameritaba una segunda amarilla y expulsión para el defensor millonario (había sido amonestado por primera vez unos minutos antes).

Sin embargo, pese a las súplicas, Herrera no cambió de parecer y mantuvo su decisión final sin la sanción extra. Esto generó polémica en el mundo azul y oro, ya que, si bien no es una regla inalterable, en este tipo de infracciones suele mostrarse la tarjeta además de cobrar el penal. Como fuera, River mantuvo los once futbolistas en cancha y Boca terminó intercambiando la pena máxima por gol.