En vivo: Leandro Paredes cambió penal por gol y Boca le gana 1-0 a River en el Monumental

El fútbol argentino se paraliza este domingo. River recibe a Boca por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura , en una nueva edición del Superclásico , la número 266 del partido más importante del fútbol argentino.

Arrancó mejor River , plantado en campo rival y con la intención clara de ser protagonista desde el inicio. Manejó la pelota, empujó a Boca contra su arco y generó algunas infracciones peligrosas cerca del área defendida por Leandro Brey.

Sin embargo, la primera situación clara fue para el Xeneize: a los 9 minutos, Leandro Paredes metió un pase largo de primera para Miguel Merentiel, que picó al vacío pero no logró meterse en el área porque fue bien cerrado por los centrales.

El partido tuvo su primera amarilla a los 12 minutos, cuando Adam Bareiro vio la tarjeta por una falta en retroceso sobre Marcos Acuña. Y poco después llegó la primera mala noticia para River : a los 17, Sebastián Driussi sintió una molestia en el isquiotibial derecho y tuvo que salir reemplazado por Maximiliano Salas.

A los 18 minutos, Boca tuvo la más clara hasta ese momento: Miguel Merentiel le ganó la espalda a Rivero, se metió en el área con decisión y, en lugar de definir, eligió tocar atrás. Rivero fue al piso y trabó justo (el uruguayo pidió mano del defensor), hasta que Santiago Beltrán leyó bien la acción, se anticipó y controló cuando entraba Delgado para definir.

A los 19, el Millonario volvió a avisar con un remate de media distancia de Juan Cruz Meza, potente pero sin dirección, que se fue cerca del palo derecho de Brey. River insistía, pero todavía sin precisión en los metros finales.

La respuesta del Millonario no tardó en llegar y fue la más peligrosa de la etapa inicial. A los 43 minutos, Maximiliano Salas sacó un remate de media vuelta desde el borde del área, un zurdazo potente que pasó cerca del ángulo derecho de Leandro Brey y levantó a todo el Monumental.

Boca avisó por primera vez con mucha claridad en el cierre del primer tiempo. Ya en tiempo cumplido, Leandro Paredes volvió a meter un pase largo preciso para Miguel Merentiel, que aprovechó una defensa desordenada de River y quedó mano a mano con Santiago Beltrán, pero definió bajo y sin puntería.

El clarísimo penal de Lautaro Rivero por mano en el área de River

El clarísimo penal de Lautaro Rivero El clarísimo penal de Lautaro Rivero ESPN

Y cuando parecía que el primer tiempo se iba sin goles, llegó el golpe de Boca. En el segundo minuto de descuento, una mano extendida de Lautaro Rivero dentro del área le dio un penal a la visita. Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución y no falló: sacó un remate perfecto, que se metió en el ángulo izquierdo de Santiago Beltrán para el 1-0.

Paredes puso el 1-0 con un remate inatajable y festejó haciendo el Topo Gigio

Paredes cambió penal por gol Paredes cambió penal por gol ESPN

El comentario del segundo tiempo

Boca salió con todo en el arranque del complemento y tuvo dos chances clarísimas en un abrir y cerrar de ojos. A los 5 minutos, un error grave en la salida de Lautaro Rivero dejó a Miguel Merentiel de frente al arco en la medialuna, pero su remate de primera fue tapado justo por Lucas Martínez Quarta.

Y en la jugada siguiente, el Xeneize volvió a lastimar: a los 6, Santiago Ascacibar sacó un disparo desde el costado derecho que obligó a una buena reacción de Santiago Beltrán, quien alcanzó a rozarla y la mandó por encima del travesaño.

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El minuto a minuto de River Plate vs Boca Juniors