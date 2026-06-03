Miguel Borja reveló que tuvo charlas con el Chelo Delgado para jugar en Boca: "Me dio orgullo"

Miguel Borja reconoció que el cuadro de la Ribera puso su atención en él y que tuvo charlas con la mano derecha de Juan Román Riquelme en el último mercado.

Miguel Ángel Borja volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar que existieron conversaciones concretas con Boca para sumarlo a sus filas. El delantero colombiano confirmó que mantuvo contactos con el Chelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol del club de La Ribera, en un intento que estuvo cerca de transformarse en una negociación formal luego de su etapa en River.

Durante una entrevista con a ESPN Colombia, el goleador nacido en Tierralta se refirió por primera vez al interés del conjunto azul y oro. Sin rodeos, Borja reconoció el acercamiento de la dirigencia boquense y destacó el llamado recibido, al tiempo que brindó detalles sobre cómo se desarrollaron las charlas que pudieron haber cambiado el rumbo de su carrera en el fútbol argentino.

Miguel Ángel Borja reveló que tuvo charlas con el Chelo Delgado para jugar en Boca “Fue real. Tuve conversaciones con directivos, con el 'Chelo' (Marcelo Delgado)”, admitió el Colibrí, dejando en claro que no se trató de un simple rumor de pasillo. A su vez, también hizo una contundente reflexión sobre la magnitud que le genera a uno el ser buscado por un semejante institución: “Las puertas, cuando se le abren a uno, son producto del trabajo. Eso que se hizo en Argentina, los goles que se marcaron, los títulos, es algo bonito. Me llevo el orgullo de decir que esas grandes instituciones me tocaron las puertas. Estuve cerca, sí”.

Miguel Borja reveló que tuvo charlas con el Chelo Delgado para jugar en Boca X @la12tuittera

Por otro lado, detrás de las conversaciones entre Miguel Ángel Borja y Boca también existió un factor extrafutbolístico que pudo haber influido en la decisión final. El delantero colombiano reveló que su familia siguió de cerca las gestiones y que uno de sus principales impulsores para vestir la camiseta azul y oro fue su propio hermano.