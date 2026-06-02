Boca hizo oficial la salida de Claudio Úbeda como DT: el comunicado del club

24 horas después de comunicarle la decisión al entrenador, Boca informó en sus redes y plataformas digitales que Úbeda no seguirá siendo el DT de equipo.

Claudio Úbeda ya no es más el director técnico de Boca Juniors. Con contrato vigente hasta el 30 junio, dependía de los resultados para ver si podía renovarlo. Sin embargo, el flojo último tramo del semestre y, especialmente, la decepcionante eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores fueron determinantes para que desistieran de extender el vínculo.

La decisión de que dejara de estar al frente del plantel se tomó luego de la derrota contra Universidad Católica y le fue informada personalmente al entrenador este lunes en el predio de Ezeiza por el Chelo Delgado. 24 horas después, este martes por la tarde, el club lo hizo oficial.

El comunicado oficial de la salida de Claudio Úbeda Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2061885839840293248?s=20&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.



Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos… pic.twitter.com/UaZaZMAXpk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026 El cuadro de la Ribera dio a conocer la salida del Sifón mediante un breve y conciso comunicado que compartieron en sus redes sociales y plataformas digitales: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo", comienza el mismo.

"Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", concluye el texto, sin más preámbulos.