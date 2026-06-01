Claudio Úbeda dejó de ser oficialmente el DT de Boca: cómo y dónde se lo comunicaron

Luego de la dura eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, la dirigencia de Boca decidió concluir el vínculo con Claudio Úbeda.

Con contrato vigente hasta el 30 de junio de este 2026, Juan Román Riquelme prefirió no renovarle para la segunda mitad del año después de lo que fue un decepcionante primer semestre. Esta medida, que se conoció el viernes, unas horas después de la caída ante los Cruzados, le fue comunicada de manera oficial este lunes por la mañana al Sifón.

Claudio Úbeda eliminación Boca Copa Libertadores La eliminación de Boca en fase de grupos de la Libertadores marcó el final del ciclo Úbeda. EFE

Marcelo Delgado, director deportivo del cuadro de la Ribera, lo citó hoy al Predio de Ezeiza y allí mantuvieron una conversación en la que le confirmó su salida. La conversación se desarrolló en buenos términos y luego el exayudante de Miguel Ángel Russo procedióa despedirse del personal del club.

En Branden 805 están abocados ahora a la búsqueda de un nuevo DT. Con algunos nombres en el tintero, todavía no hay ninguno que pique en punta para hacerse cargo del plantel. La intención de Riquelme es encontrar uno lo más rápido posible y comience a trabajar antes de la pretemporada, la cual comenzará el jueves 18 de junio por la mañana.