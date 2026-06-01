Claudio Úbeda dejó de ser oficialmente el DT de Boca: cómo y dónde se lo comunicaron
Luego de la dura eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, la dirigencia de Boca decidió concluir el vínculo con Claudio Úbeda.
La temprana e inesperada eliminación de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores marcó un antes y un después. Tras este durísimo traspié que significó la derrota contra Universidad Católica en la Bombonera, desde la dirigencia tomaron una contundente decisión: Claudio Úbeda no continuará siendo el director técnico del primer equipo.
Con contrato vigente hasta el 30 de junio de este 2026, Juan Román Riquelme prefirió no renovarle para la segunda mitad del año después de lo que fue un decepcionante primer semestre. Esta medida, que se conoció el viernes, unas horas después de la caída ante los Cruzados, le fue comunicada de manera oficial este lunes por la mañana al Sifón.
Marcelo Delgado, director deportivo del cuadro de la Ribera, lo citó hoy al Predio de Ezeiza y allí mantuvieron una conversación en la que le confirmó su salida. La conversación se desarrolló en buenos términos y luego el exayudante de Miguel Ángel Russo procedióa despedirse del personal del club.
En Branden 805 están abocados ahora a la búsqueda de un nuevo DT. Con algunos nombres en el tintero, todavía no hay ninguno que pique en punta para hacerse cargo del plantel. La intención de Riquelme es encontrar uno lo más rápido posible y comience a trabajar antes de la pretemporada, la cual comenzará el jueves 18 de junio por la mañana.
Los números de Claudio Úbeda como DT de Boca
Úbeda llegó a Boca en junio de 2025 como asistente de Russo y se hizo cargo del equipo en octubre luego del fallecimiento de Miguelo. Fueron 32 partidos dirigidos, en los que sumó 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas. En este 2026 fueron 24 encuentros, de los que ganó 11, igualó 7 y perdió 6.