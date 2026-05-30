No se vio en TV: el fuerte enojo de un suplente de Boca con el cuerpo técnico de Úbeda en pleno partido

En pleno partido ante la U. Católica, un suplente de Boca no pudo ocultar su enojo con el entrenador y todo su cuerpo técnico por un cambio.

Un suplente de Boca no pudo contener su enojo con Úbeda y su CT

La temprana eliminación de Boca de la Copa Libertadores dejó secuelas que fueron mucho más allá del resultado. En una Bombonera atravesada por el malestar, los reproches desde las tribunas y un clima de marcada incertidumbre, una situación protagonizada por Nicolás Figal se convirtió en uno de los focos de atención de la noche.

El defensor, que permaneció entre los suplentes y no sumó minutos, fue captado por las cámaras en un evidente estado de irritación durante los trabajos de calentamiento. La escena se produjo en el complemento, cuando el cuerpo técnico de Claudio Úbeda dispuso el ingreso de Ángel Romero por Marco Pellegrino en busca de modificar el rumbo del encuentro.

Mientras realizaba movimientos junto a la línea de banda, Figal interrumpió repentinamente su rutina y se dirigió hacia integrantes del banco de suplentes para expresar su descontento. Con visibles gestos de enojo y señalando reiteradamente hacia el campo de juego, el zaguero mantuvo un intercambio que reflejó la tensión que dominaba el ambiente.

Video: el fuerte enojo de Nicolás Figal con el cuerpo técnico de Úbeda en pleno partido El fuerte enojo de Nicolás Figal con el cuerpo técnico de Úbeda en pleno partido X @TNTSports_Ar

Aunque no hubo una explicación oficial sobre lo sucedido y la transmisión no profundizó en el episodio, las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y despertaron múltiples interpretaciones entre los hinchas. La principal lectura apuntó a una posible molestia del futbolista por no haber sido tenido en cuenta en un momento determinante del partido.