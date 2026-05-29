La preocupante estadística de Úbeda como DT que salió a la luz tras la eliminación de Boca en la Libertadores

Tras la derrota y eliminación de Boca ante Universidad Católica que desencadenó en la eliminación de la Copa Libertadores del equipo de La Ribera que quedó tercero y jugará el repechaje de la Copa Sudamericana, el técnico Claudio Úbeda terminó en el ojo de la tormenta y dejó en evidencia los alarmantes números que el presidente de la entidad, Juan Román Riquelme, ignoró al momento de confiarle la conducción del plantel profesional.

La trayectoria del entrenador refleja una realidad: a lo largo de casi dos décadas de carrera, el estratega perdió más compromisos de los que logró ganar. En el desglose de sus pasos por los distintos clubes acumula 61 victorias, 54 empates y 64 derrotas.

El recorrido del ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo ya exhibía señales de inestabilidad desde sus primeros pasos. En su debut con Huracán (2007-2009), sumó 6 triunfos, 7 igualdades y 11 caídas, mientras que su posterior paso por Independiente Rivadavia de Mendoza en 2010 resultó sumamente negativo, cosechando apenas una victoria, un empate y 5 partidos perdidos en 7 presentaciones.

Tras breves interinatos en Racing, recaló en Boca Unidos de Corrientes (2012-2014), donde firmó una campaña regular con 13 éxitos, 16 paridades y 14 caídas, mientras que en su experiencia internacional al frente de Magallanes de Chile (2014-2015) su estadía volvió a ser adversa con 14 partidos ganados, 11 empatados y 18 perdidos.

Incluso, en ámbitos de equipos formativos, las cifras no lograron cambiar. Durante su gestión al mando de la Selección argentina Sub 20 en el año 2017, Úbeda selló una paridad absoluta en encuentros oficiales (sin contabilizar ensayos amistosos) al registrar 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Años más tarde, en su última experiencia previa en la Liga Profesional conduciendo a Racing en 2021, sus números volvieron a quedar estancados con 3 triunfos, 7 igualdades y 3 caídas.

Los números de Claudio Úbeda en Boca

Claudio Úbeda Fotobaires

Pese a este irregular historial, la dirigencia comandada por Riquelme definió que, tras el fallecimiento de Russo, sea su ayudante de campo quien quede al mando del primer equipo a partir de noviembre de 2025. Su paso por Boca fue el más eficaz de toda su trayectoria con 18 victorias, 7 empates y 9 caídas en 34 partidos dirigidos, aunque las estadísticas resultaron negativas dado que el Xeneize quedó eliminado ante Racing y Huracán por torneo local, y en esta última edición de la Copa Libertadores no pudo pasar el grupo con Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

Fuente: NA