Sorpresa en Boca: no juega hace 15 meses y fue citado por Úbeda para la "final" ante la U. Católica
Claudio Úbeda presentó la lista de convocados para el partido decisivo contra el conjunto chileno con la presencia de un futbolista que llamó la atención.
Este jueves en la Bombonera, ante Universidad Católica, Boca se jugará la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores y Claudio Úbeda tuvo que meter mano en una lista de convocados marcada por las bajas. Tan complicada viene la mano para el cuerpo técnico que apareció un nombre que nadie tenía en el radar.
En su lista de 23 futbolistas, el técnico tomó la decisión de volver a contar con Agustín Martegani. El volante de 26 años volvió a ser citado pese a que no juega un partido hace 15 meses: su última aparición fue en febrero de 2025, en un amistoso frente a Juventude de Brasil. Desde entonces desapareció completamente de la escena y ni siquiera había tenido minutos con el Sifón como entrenador.
Por qué Úbeda convocó a Martegani para el partido más decisivo del año
La explicación de su regreso está directamente relacionada con la enfermería xeneize, una situación que viene de arrastre. Entre lesionados, suspendidos y futbolistas que llegan entre algodones, Úbeda se vio obligado a ampliar opciones para el duelo frente al elenco chileno.
De hecho, el CT intentó hasta último momento recuperar a Edinson Cavani y a Carlos Palacios para que al menos estuvieran en el banco, pero no hubo caso. El Matador no pudo completar la práctica del lunes y quedó descartado, mientras que el chileno, ya recuperado de una sinovitis en la rodilla derecha, tampoco logró meterse en la lista y cerrará el semestre sin sumar minutos.
Como si fuera poco, Boca tampoco podrá contar con tres titulares indiscutidos en el equipo de Úbeda: Adam Bareiro (sufrió un doble desgarro) Santiago Ascacíbar (debe cumplir una fecha más de suspensión por su roja directa vs. Barcelona en Ecuador) y Ayrton Costa (llegó al límite de amarillas). Y todo esto sin contar a Miguel Merentiel, quien tiene un leve desgarro en el soleo e igual estará entre los suplentes ante cualquier emergencia.