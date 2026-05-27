¿Dupla para Otamendi? River inició gestiones por un defensor argentino que la rompe en Europa

Tras cerrar de palabra la llegada de Nicolás Otamendi, Eduardo Coudet dio el ok para que River avance a fondo por otro zaguero de jerarquía. ¿Quién es?

Coudet no se conforma con Otamendi y quiere meter otro bombazo en la zaga de River.

River salió al mercado de pases con un objetivo claro: levantar el nivel de una defensa que quedó muy marcada tras la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura. Tanto Eduardo Coudet como la dirigencia coinciden en que ese es el sector clave a reforzar para junio, es por eso que la llegada Nicolás Otamendi podría no ser el único bombazo.

A sus 38 años, el campeón del mundo optó por no continuar en Benfica y ya tiene un acuerdo de palabra para cumplir su sueño de jugar en el Millonario una vez que termine su participación con la Selección argentina en el Mundial. Pero lo cierto es que en Núñez apuntan a sumar otro central que pueda acompañarlo.

Tras cerrar a Otamendi, River va a la carga por otro zaguero de jerarquía En ese sentido, el nombre que apareció en escena durante las últimas horas es el de Zaid Romero. Según informó el periodista Germán García Grova, el Chacho dio el visto bueno para que River avance por el futbolista de 26 años que viene de tener una muy buena temporada con el Getafe de España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2059662722510270625&partner=&hide_thread=false {EXCLUSIVO} #River pretende a Zaid Romero.



El zurdo central finalizó su cesión en #Getafe y vuelve a #Brujas.



Coudet dio el y el club avanza.



https://t.co/u65Mn9MhI3 pic.twitter.com/UHTCO8jvvy — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 27, 2026

Alto (1,92 metros de altura, potente físicamente y con experiencia europea, el ex Estudiantes cumple con varias de las características que busca el cuerpo técnico para el segundo semestre. Un dato no menor es que terminó recientemente su préstamo en LaLiga y deberá regresar al Brujas de Bélgica, club dueño de su pase.