¿Dupla para Otamendi? River inició gestiones por un defensor argentino que la rompe en Europa
Tras cerrar de palabra la llegada de Nicolás Otamendi, Eduardo Coudet dio el ok para que River avance a fondo por otro zaguero de jerarquía. ¿Quién es?
River salió al mercado de pases con un objetivo claro: levantar el nivel de una defensa que quedó muy marcada tras la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura. Tanto Eduardo Coudet como la dirigencia coinciden en que ese es el sector clave a reforzar para junio, es por eso que la llegada Nicolás Otamendi podría no ser el único bombazo.
A sus 38 años, el campeón del mundo optó por no continuar en Benfica y ya tiene un acuerdo de palabra para cumplir su sueño de jugar en el Millonario una vez que termine su participación con la Selección argentina en el Mundial. Pero lo cierto es que en Núñez apuntan a sumar otro central que pueda acompañarlo.
Tras cerrar a Otamendi, River va a la carga por otro zaguero de jerarquía
En ese sentido, el nombre que apareció en escena durante las últimas horas es el de Zaid Romero. Según informó el periodista Germán García Grova, el Chacho dio el visto bueno para que River avance por el futbolista de 26 años que viene de tener una muy buena temporada con el Getafe de España.
Alto (1,92 metros de altura, potente físicamente y con experiencia europea, el ex Estudiantes cumple con varias de las características que busca el cuerpo técnico para el segundo semestre. Un dato no menor es que terminó recientemente su préstamo en LaLiga y deberá regresar al Brujas de Bélgica, club dueño de su pase.
Romero, un central que Scaloni suele tener en consideración
Más allá de su rendimiento en el Viejo Continente, hay un dato que en River valoran muchísimo. Romero integró la prelista de 55 jugadores que Scaloni armó en vistas a la Copa del Mundo. Si bien es casi un hecho que no estará entre los 26 convocados, su inclusión fue una señal clara del crecimiento que mostró en el último tiempo y eso no es poca cosa.
Por ahora no hay oferta formal ni negociación avanzada, pero el interés existe y es concreto. El Millo ya dio el primer paso y ahora buscará saber cuánto pide Brujas para dejar salir al defensor. ¿Arranca una nueva novela?