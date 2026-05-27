River le ofreció al papa León XIV celebrar una misa en el Monumental: cuándo sería

Cada vez son más las posibilidades de que el papa León XIV llegue a la Argentina . Hace unos días, el presidente Javier Milei dijo que es “posible” que el Sumo Pontífice “venga en noviembre” al país. Como si fuera poco, en ese contexto, salió a la luz que la presidencia del Club River Plate le ofreció al líder de la Iglesia Católica la celebración de una misa en el estadio Más Monumental.

Este miércoles, Eduardo Feinmann contó todos los detalles de la propuesta del club millonario a la Santa Sede. Así lo hizo en el programa Alguien Tiene Que Decirlo en la mañana de Radio Mitre, cuando reveló que fue el presidente de River Plate quien “mandó una nota poniendo el estadio a disposición” ante una eventual visita del Papa a Buenos Aires.

Feinmann reveló que River le ofreció al Papa dar una misa en el Monumental

Según informó el periodista, el Vaticano contestó a la carta enviada por Stefano di Carlo. “Le contestaron que lo iban a considerar, pero no dieron una fecha exacta”, expresó Feinmann.

En los últimos días, las agencias internacionales informaron que podría concretarse una gira del oapa León XIV por Sudamérica, con escalas previstas en Perú, Uruguay y la Argentina, entre el 1 y el 15 de noviembre.

La posibilidad aparece vinculada a la primera quincena de noviembre. En ese período, el calendario deportivo de River Plate deja libre el estadio Monumental, ya que el equipo no tiene partidos como local programados.

El único compromiso previsto para ese tramo del mes sería un encuentro frente a Aldosivi en Mar del Plata. Además, el calendario internacional contempla fecha FIFA en esos días, con amistosos de selecciones nacionales.

La opción de realizar una misa en el estadio de Núñez se instaló como una de las posibilidades que analiza el Vaticano para el paso del pontífice por Buenos Aires. Hasta el momento no hubo precisiones sobre capacidad, modalidad del evento ni detalles de organización.