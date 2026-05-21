El papa León XIV visitará Uruguay y evalúan sumar a la Argentina en la gira papal

La Iglesia de Uruguay confirmó que el papa León XIV llegará en noviembre al país vecino. El recorrido regional también podría incluir Perú y la Argentina.

Papa León XIV podría visitar Uruguay en noviembre en el marco de una gira sudamericana, en la que podría llegar a Perú y Argentina.

El papa León XIV visitará Uruguay en noviembre, en el marco de una gira por Sudamérica que también podría extenderse a la Argentina y Perú. La confirmación fue realizada por la Iglesia Católica de Montevideo, luego de semanas de especulaciones sobre la llegada del Sumo Pontífice a la región.

Desde la Cancillería uruguaya señalaron que ya comenzaron los preparativos para recibir al líder de la Iglesia Católica, cuyo itinerario formará parte de una recorrida más amplia por el sur del continente anunciada meses atrás.

De acuerdo con medios uruguayos, aún no se definió la fecha exacta ni la duración de la estadía. Sin embargo, trascendió que el pontífice visitaría Montevideo, Salto y otro departamento del norte del país que todavía resta confirmar.

El papa León XIV y una visita histórica La llegada de León XIV marcaría un hecho histórico para Uruguay, ya que sería el segundo Papa en visitar el país después de Juan Pablo II, quien estuvo allí en 1987 y 1988.