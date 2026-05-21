SpaceX vuelve a hacer un lanzamiento de prueba de Starship V3, el cohete más poderoso del mundo

Tras dos intentos fallidos, la empresa SpaceX de Elon Musk buscará lanzar este jueves el megacohete que apunta a futuras misiones a la Luna y Marte.

SpaceX intentará este jueves el lanzamiento de Starship V3, el cohete más grande y potente del mundo, en su vuelo de prueba número 12.

La empresa SpaceX intentará este jueves concretar el esperado lanzamiento de Starship V3, la nueva versión del cohete más grande y potente jamás construido. Luego de dos pruebas suspendidas en menos de 48 horas, la compañía fundada por Elon Musk buscará finalmente hacer despegar el sistema desde la base de Starbase, ubicada en el sur de Texas.

La misión corresponde al vuelo de prueba número 12 y contará con una ventana de lanzamiento de 90 minutos que comenzará a las 19.30, hora argentina.

El ensayo marcará el debut oficial de la nueva generación de Starship, el ambicioso proyecto espacial con el que Musk pretende avanzar hacia futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte.

Qué es SpaceX La nueva versión del megacohete alcanza los 123 metros de altura cuando está completamente ensamblada y supera los 400 pies, consolidándose como el vehículo espacial más imponente desarrollado hasta ahora por SpaceX.

El sistema está integrado por el propulsor Super Heavy y la nave superior Starship. El booster incorpora 33 motores Raptor 3, capaces de generar un empuje superior al de las versiones anteriores, mientras que la estructura recibió mejoras en capacidad de combustible, protección térmica y aerodinámica.