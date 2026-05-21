Crisis en Bolivia: renunció un ministro clave de Rodrigo Paz en medio de las protestas

El ministro de Trabajo de Bolivia , Édgar Morales, anunció este jueves que puso su cargo a disposición del presidente Rodrigo Paz en medio de la escalada de conflictos sociales que atraviesa el país. Según explicó, la decisión busca contribuir a la “pacificación” en un contexto marcado por protestas, bloqueos y reclamos de distintos sectores que exigen cambios en el Gobierno.

“Pongo a disposición mi cargo como ministro de Trabajo porque quiero pacificar el país”, sostuvo Morales, quien además afirmó que no quiere ver a Bolivia “sufriendo” por la situación que atraviesan distintas provincias. Horas después fue reemplazado por Williams Bascope .

La decisión se conoció apenas un día después de que el mandatario boliviano adelantara una reorganización de su gabinete. En ese marco, el ahora exfuncionario quedó en el centro de las tensiones luego de semanas de cuestionamientos por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), que directamente dejó de reconocerlo como interlocutor válido.

El conflicto social en Bolivia lleva ya tres semanas y este jueves se registraban al menos 45 puntos de bloqueo en todo el país. Además, una multitudinaria marcha de la COB avanzaba desde El Alto hacia el centro de La Paz para reclamar la renuncia del presidente Rodrigo Paz y exigir respuestas frente a la crisis.

En medio de las manifestaciones, grupos vinculados a la COB y al magisterio urbano irrumpieron en las oficinas del Ministerio de Trabajo. Poco después, efectivos policiales desalojaron el edificio.

Édgar Morales también recordó que su espacio político, Democracia Directa, cuenta con representación parlamentaria a través de cuatro diputados, entre titulares y suplentes.

Por otro lado, el principal dirigente de la COB, Mario Argollo, no participó de la movilización de este jueves debido a que pesa sobre él una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía. La medida judicial está vinculada a una investigación por hechos de violencia ocurridos durante las protestas recientes.

La situación política y social en Bolivia continúa en aumento y el Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta uno de los escenarios más delicados desde el inicio de su gestión.