El Gobierno rechazó las denuncias de Evo Morales y cruzó al "eje del mal" por la crisis en Bolivia

El escenario político en el Cono Sur sumó un nuevo capítulo de fuerte confrontación. En declaraciones radiales, el canciller Pablo Quirno cruzó los señalamientos de Evo Morales y explicó cuál es el verdadero rol operativo que mantiene el país en el territorio vecino.

El funcionario argentino detalló que la intervención de la Fuerza Aérea responde a fines puramente pacíficos frente al desabastecimiento interno que sufre Bolivia: “Esto comprueba lo que es el eje del mal. La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales”, sentenció Quirno de forma tajante.

En sintonía con esta postura, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo , transmitió un profundo agradecimiento al gobierno de Javier Milei por la asistencia brindada en un contexto de extrema fragilidad institucional, donde agrupaciones campesinas alineadas con el MAS exigen la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira .

La tensión institucional escaló a niveles máximos luego de que el propio Aramayo confirmara que el Palacio Quemado recurrirá formalmente a los tribunales internacionales para frenar el accionar de Morales, quien actualmente se encuentra prófugo y con múltiples causas judiciales abiertas en su contra.

El jefe de la diplomacia boliviana calificó la situación actual como un intento de desestabilización democrática y no escatimó en duros calificativos hacia el exmandatario: “Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable, que es el del expresidente Evo Morales. Eso es sedición, el daño al orden público, las acciones que se están tomando, tres muertos por los bloqueos ya por haberse negado a prestar incluso asistencia humanitaria. Eso es terrorismo de Estado”, afirmó Aramayo.

Un bloque regional en apoyo a la institucionalidad boliviana

Frente al recrudecimiento de la violencia, Quirno ratificó que existe un frente internacional consolidado y con una fluida sintonía política enfocado en sostener el orden democrático en el altiplano. Este bloque de apoyo regional está integrado por la Argentina junto a Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.