La motosierra le sigue "garpando" al Gobierno: tuvo superávit fiscal por cuarto mes consecutivo este año

La motosierra sigue dando resultados en la planilla de Hacienda. El Sector Público Nacional cerró abril con un superávit financiero de $268.103 millones, una foto que el Gobierno celebra como el corazón de su programa económico, aunque con un gasto que crece por debajo de la recaudación, que tampoco termina de despegar.

El número se explica por un superávit primario (antes del pago de intereses de la deuda) de $632.844 millones, al que se le restaron $364.741 millones destinados a cubrir los servicios de la deuda pública.

Este resultado financiero es el que se obtiene después de pagar los intereses de la deuda y refleja que el Estado gastó menos de lo que recaudó, incluso descontando los compromisos con los acreedores.

Mirado en perspectiva, el primer cuatrimestre del año cerró con un superávit financiero equivalente al 0,2% del PIB, mientras que el superávit primario llegó al 0,5% del PIB.

El equilibrio de las cuentas públicas es la principal ancla fiscal del programa económico del Gobierno, esto es, el compromiso de no gastar más de lo que ingresa para frenar la inflación y dar señales a los mercados.

El resultado financiero alcanzado está en línea con la meta fijada en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que marca 0,2% del producto en superávit financiero, mientras que el superávit fiscal primario fue fijado en 1,4% del PIB.

Superávit fiscal

De dónde sale la plata

Los ingresos totales del Estado nacional llegaron en abril a $13.411.787 millones. Dentro de ese total, los recursos tributarios aumentaron 26,9% interanual.

Los rubros que más empujaron fueron:

Impuesto al cheque (Débitos y Créditos): +35,1%

(Débitos y Créditos): +35,1% Aportes y contribuciones a la seguridad social : +28,4%

: +28,4% IVA neto de reintegros: +28,1%

En contramano, los derechos de exportación, el tributo que pagan principalmente las ventas del agro al exterior, cayeron 17,4% interanual. Es uno de los pocos rubros en rojo y refleja la menor liquidación del sector exportador en el mes.

En qué se gasta

Por el lado del gasto, el Estado erogó en abril $12.778.943 millones, un 34,5% más que un año atrás. La fotografía muestra que el grueso del gasto sigue concentrado en pocas partidas.

Las prestaciones sociales —que incluyen jubilaciones, pensiones y asignaciones— se llevaron $8.094.859 millones, con una suba del 32,2% interanual. Los salarios de los empleados públicos sumaron $1.620.999 millones, con un alza del 28,1%.

Las transferencias corrientes, que son los giros que el Estado nacional hace a otros sectores, totalizaron $4,3 billones. Acá hay un dato político relevante: los envíos al sector privado treparon 46,8%, mientras que las transferencias al sector público —giros a provincias y organismos— se contrajeron 18,6%.

Es decir, el ajuste sigue recayendo con más fuerza sobre el sector público que sobre el privado.

El salto de los subsidios y la obra pública

Capítulo aparte para los subsidios económicos, que se incrementaron $701.872 millones en el mes. La razón es puntual: en la primera semana de abril se pagaron los gastos asociados a las transacciones de energía de marzo, lo que infló la partida.

Otro rubro que mostró un salto fuerte fue el gasto de capital, que incluye obra pública e inversión: llegó a $420.661 millones, con una suba del 123,2% interanual.