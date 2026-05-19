Motosierra encendida: el Gobierno acelera la venta de Intercargo y adelanta el plazo de la operación

A través de la Resolución 707 publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó el cronograma de licitación de Intercargo y adelantó la fecha límite para la presentación de ofertas.

Intercargo fue fundada en 1961 y en la actualidad cuenta con una planta de alrededor de 1.500 empleados.

El proceso de privatización de Intercargo, la compañía estatal clave que brinda los servicios de rampa, asistencia en tierra y traslado de equipajes en los principales aeropuertos de la Argentina, entró en una etapa de fuerte aceleración. Mediante la Resolución 707, el Poder Ejecutivo resolvió acortar los tiempos de la licitación pública nacional e internacional.

Con este nuevo esquema normativo, el plazo límite para que los operadores interesados presenten sus ofertas económicas se adelantó del 10 de junio al martes 2 de junio a las 10:00 horas, trámite que se gestionará de manera digital a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR. Asimismo, el periodo para realizar consultas sobre las bases y condiciones de los pliegos se reconfiguró para caducar en los primeros días del próximo mes.

Las condiciones de la venta y el precio base de la licitación La operación comercial de Intercargo se realiza bajo la modalidad de "empresa en marcha", un esquema que busca garantizar la operatividad de los aeropuertos durante la transición accionaria. El Gobierno informó formalmente que el precio mínimo fijado para la venta del 100% de las acciones es de US$45.120.000.

Según lo establecido en la Resolución 282, los lineamientos de la privatización total estipulan:

Transferencia integral: La venta abarca la totalidad de los activos operativos de la compañía.

Retiro estatal definitivo: El Estado Nacional saldrá por completo de la participación societaria, lo que significa que no se reservará acciones ni mantendrá representantes en el directorio.

Continuidad operativa: La empresa deberá mantener vigentes sus contratos comerciales, licencias y funcionamiento habitual en las terminales donde presta servicio.

Exclusión de las mangas: Desde la Secretaría de Transporte aclararon que el sistema de mangas aeroportuarias no forma parte de esta licitación, ya que su operación y mantenimiento pasará a ser responsabilidad individual de cada operador aeroportuario. El futuro de una empresa con más de 60 años de historia Intercargo fue fundada en 1961 y en la actualidad cuenta con una planta de alrededor de 1.500 empleados. Su infraestructura es vital para la conectividad aérea del país, dado que presta servicios de asistencia en tierra a aeronaves en 21 aeropuertos argentinos.