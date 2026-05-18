Semana Argentina en París: el plan de Javier Milei para potenciar las inversiones europeas

Tras la Semana Argentina en Nueva York realizada en marzo pasado, la administración de Javier Milei prepara una nueva movida en el exterior. El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, confirmó este viernes que se realizará la " Semana Argentina en París ".

La cita está agendada para la segunda mitad del año y tendrá como sede a París, una plaza descripta por los organizadores como la "capital europea de los negocios y la economía real".

El objetivo central es replicar el formato neoyorquino y profundizar el acercamiento con el empresariado del bloque europeo, una región que el oficialismo busca capitalizar como motor de inversiones.

Sielecki utilizó su cuenta de X para difundir la confirmación y agradecer la decisión política. "Gracias, presidente y canciller, por la confianza", expresó el representante diplomático.

En el mismo mensaje, anticipó que la convocatoria contará con "una agenda estelar, digna de la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial de Javier Milei y a la gran política exterior liderada por Pablo Quirno".

La pulseada por las inversiones francesas

En su descargo, el embajador puso números sobre la mesa para justificar el optimismo oficial. Aseguró que las inversiones francesas y del resto de Europa crecieron de manera significativa durante el primer tramo de la gestión libertaria, con un salto puntual del 50,7% en los desembolsos provenientes de Francia en los últimos 18 meses.

"ARG WEEK PARÍS lo acelerará", remarcó Sielecki, en clara alusión al rol que el Gobierno le asigna al evento como catalizador de nuevos capitales.

El respaldo del canciller y más eventos en agenda

El mensaje del embajador no tardó en obtener apoyo desde la cúpula de la Cancillería. El canciller Pablo Quirno reposteó la publicación en su cuenta de X y celebró la iniciativa con un guiño al idioma local: "¡Hay 'Semaine Argentine' en París!", escribió. El funcionario, además, deslizó que la diplomacia argentina trabaja en ampliar el calendario internacional.

"También estamos organizando otras en Europa para la 2.ª mitad del año", anticipó, en una señal de que el Gobierno apuesta a multiplicar este tipo de vidrieras como pieza central de su estrategia exterior.