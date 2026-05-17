El Gobierno avanza con las privatizaciones y la oposición busca ponerle un freno en el Congreso

El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial el llamado a licitación para vender el 90% de AySA y habilitó la misma jornada el procedimiento para desprenderse de Intercargo. Ambas operaciones se enmarcan en el plan privatizador que la Casa Rosada despliega desde fines del año pasado.

El mapa de transferencias al sector privado se aceleró en los últimos meses. A fines de 2025 se concretó el traspaso de IMPSA y de las cuatro represas patagónicas que componen las centrales hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Esta semana se sumó la venta del 50% de Citelec, la controlante de Transener, compañía a cargo de buena parte del tendido de alta tensión del sistema eléctrico nacional.

A las firmas energéticas y de servicios se les agrega un menú extenso. El Ejecutivo trabaja en la privatización del Belgrano Cargas y en la concesión de varios corredores viales del país.

En paralelo, ya inició el remate de un amplio universo de propiedades estatales, que abarca desde terrenos ferroviarios en desuso hasta edificios públicos hoy ocupados por organismos del Estado nacional.

La oposición prepara el contragolpe

Frente a la velocidad del esquema, la oposición ya anunció que pondrá la lupa sobre cada operación. La estrategia se canalizará desde el Congreso de la Nación, donde diferentes bloques anticiparon un "férreo" monitoreo.

La intención central es vigilar los procesos de privatización en marcha y eventualmente exigir explicaciones al Ejecutivo sobre los pliegos, las valuaciones y los compradores que resulten adjudicatarios.

La Libertad Avanza se quedó con la bicameral

Sin embargo, la herramienta institucional de control quedó bajo el paraguas oficialista. La comisión bicameral encargada de fiscalizar las empresas privatizadas ya fue conformada y La Libertad Avanza logró imponerse en su integración.

El espacio se aseguró la presidencia del cuerpo y la mayoría: cuatro diputados y dos senadores libertarios, a los que se suman un senador radical y otro de Provincias Unidas.

El peronismo deberá conformarse con dos bancas en cada Cámara, una distribución que le permite al oficialismo bloquear cualquier ofensiva opositora desde adentro del propio mecanismo de control.