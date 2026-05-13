El juez Ariel Lijo desestimó la denuncia del Gobierno contra los periodistas de TN

La Justicia archivó la causa iniciada por la Casa Militar por un informe televisivo grabado en Casa Rosada, al concluir que no se difundió información sensible.

El juez federal Ariel Lijo desestimó la denuncia presentada por la Casa Militar contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, así como contra autoridades del canal TN, y dio por cerrado el expediente.

La causa se había iniciado a partir de un informe televisivo emitido en el programa ¿Y mañana qué?, que había sido grabado en la Casa Rosada mediante el uso de supuestos “lentes inteligentes”. La presentación oficial sostenía que esa práctica podía haber comprometido la seguridad del edificio gubernamental.

Sin embargo, en línea con el dictamen previo del fiscal federal Gerardo Pollicita, la Justicia concluyó que no existían elementos suficientes para avanzar en la imputación de delitos vinculados a la revelación de secretos políticos o militares.

En su análisis, Gerardo Pollicita había señalado que las imágenes difundidas no mostraban información sensible ni configuraban una afectación concreta a la seguridad nacional, sino escenas generales de espacios públicos y del funcionamiento habitual de la Casa de Gobierno.

El fiscal también destacó que el material registrado era comparable con imágenes ya disponibles en plataformas abiertas como Google Maps, YouTube y otros canales oficiales, lo que reforzaba la ausencia de contenido reservado o protegido.