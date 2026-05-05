Titi denunció una práctica ilegal por parte de Gran Hermano y Telefe cortó la transmisión de inmediato

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa su crisis de reputación más severa hasta la fecha. Lo que parecía ser una tarde de convivencia habitual en Telefe se transformó en un incendio mediático cuando Titi Tcherkaski y Yanina Zilli mantuvieron una conversación que rozó los límites de lo legal y lo ético.

El impacto fue tal que la producción, en una maniobra desesperada, levantó la transmisión en vivo , aunque la velocidad de las redes sociales ya había hecho su trabajo.

El escándalo de Gran Hermano Generación Dorada ya es el tema más comentado en TikTok y X.

El conflicto estalló cuando Titi decidió compartir una versión que, según sus palabras, pertenecía a Solange Abraham antes de su salida del juego. Sin anestesia, la participante puso en duda la transparencia del sistema de seguridad del reality. "Ella puso en duda el formato diciendo que hay gente que compra las cámaras de los cuartos", explicó Tcherkaski ante la mirada atónita de Zilli.

Sin embargo, el punto de no retorno llegó con una acusación directa sobre el uso de la intimidad de las mujeres dentro de la casa. Titi aseguró que la versión circulante sugería que el programa comercializaba imágenes de las cámaras captadas en los momentos en que las jugadoras se cambiaban de ropa.

La respuesta de Yanina Zilli fue tajante. "Cualquier cosa dice", lanzó en un intento de restarle importancia a una denuncia que, de ser cierta, cambiaría para siempre la historia del género en Argentina.

portada logo gran hermano La producción de Telefe decidió interrumpir la señal en vivo apenas se mencionó la venta de imágenes. Archivo MDZ

A pesar del corte abrupto de la emisión, el fragmento se volvió la pieza más buscada en TikTok y X. La controversia se profundizó cuando diversos usuarios de internet comenzaron a aportar supuestas pruebas sobre la existencia de grupos en aplicaciones de mensajería, como Telegram, donde se ofrecerían imágenes exclusivas no aptas para todo público de ediciones actuales y pasadas.

"Es un mercado turbio", sentenció un internauta, alimentando una grieta entre quienes consideran que se trata de una estrategia de desprestigio de Titi y quienes exigen una auditoría externa a la producción de Telefe.