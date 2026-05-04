Entrá y votá: quién querés que abandone la casa de Gran Hermano este lunes

Una nueva gala de eliminación se llevará a cabo en el reality de Telefe y cuatro participantes corren peligro de irse de la casa más famosa.

Gran Hermano 2026 está que arde y las estrategias comienzan a ser más visibles en la casa más famosa del país. Luego de lo que fue la expulsión de Solange, los participantes vivirán una nueva gala de eliminación.

El ambiente se revolucionó completamente, ya que al instante en que Sol se fue por la puerta giratoria, ingresó nuevamente Cinzia gracias al Golden Ticket otorgado por la producción y causó alegría en algunos jugadores y desconcierto total en otros.

Luego del fin de semana y de polémicas peleas que se vivieron, como la de Nazareno con Pincoya, la casa tendrá una nueva eliminación. Los participantes que corren peligro de abandonar son justamente Nazareno, Eduardo, Grecia Colmenares, Luana y Danelik.

Quién querés que abandone Gran Hermano 2026 ¿Quién querés que abandone la...

Nazareno es uno de los apuntados por el público luego de la escandalosa discusión que mantuvo con Pincoya y que despertó duras críticas contra él. Todo sucedió en el comedor cuando los gritos comenzaron a apoderarse de la casa con fuertes reclamos de un lado y del otro.