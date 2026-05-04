Se filtró el romance oculto entre una famosa actriz y el hijo de una figura histórica del periodismo: "Gente de mucho dinero"
Nancy Duré lanzó una importante bomba en Puro Show este lunes al asegurar que una reconocida actriz y el hijo de un destacado periodista están en pareja.
En medio de una seguidilla de separaciones que sacudieron al espectáculo en los últimos días, una historia en sentido contrario salió a la luz y sorprendió a todos. En Puro Show, Nancy Duré reveló un romance que se mantenía en secreto y que, lejos de ser reciente, ya lleva varios meses consolidándose.
"Una actriz. Hace rato que no le escuchábamos ningún romance y ella ahora está enamorada. Hace seis meses que está de novia, pero seis meses que fueron a todo lo que da, porque ella prácticamente está viviendo en el departamento de él, le maneja el auto, pasaron las fiestas, ahora están de viaje", comenzó diciendo la panelista.
"Él es un hombre muy bien acomodado. Ella es una actriz muy conocida", describió Duré antes de revelar las identidades de los protagonistas.
Acto seguido, la periodista reveló: "Ella es María Carámbula, de 57 años. Se enamoró del financista Javier Timerman, de 62 años. Él es hijo de Jacobo Timerman, gente de mucho dinero".
Esto fue lo que contó Nancy Duré en Puro Show sobre María Carámbula y Jacobo Timerman
"No se estuvieron mostrando, pero este está confirmadísimo. Gente muy cercana a ellos me lo cuenta: seis meses de relación, están muy bien", concluyó Nancy Duré.