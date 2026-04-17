"Devolví el anillo": una famosa periodista confesó su separación en vivo a poco tiempo de haberse comprometido

A pocos días de haber anunciado su compromiso, una reconocida periodista sorprendió al contar en vivo que su historia de amor llegó a su fin. La revelación tuvo lugar en Puro Show , donde explicó que decidió dar un paso al costado y ponerle punto final a la relación, generando impacto entre sus compañeros y la audiencia.

Se trata de Nancy Duré , quien meses atrás había compartido detalles de cómo comenzó el vínculo: un encuentro casual en la pileta de su edificio con un vecino mayor que ella, con quien rápidamente consolidó una relación que incluyó viajes, eventos y una exposición cada vez mayor como pareja. Sin embargo, ese presente quedó atrás.

"Pusimos un stop en la relación y devolví el anillo", confesó la panelista en el programa de Eltrece. En su momento, había contado que él tiene 63 años, es viudo, padre de dos hijos y abuelo.

Lejos de tratarse de una decisión repentina, la comunicadora explicó que el desgaste se fue gestando por diferencias que nunca lograron resolver. "Está todo bien, pero había cuestiones en las que no terminábamos de ponernos de acuerdo. Todo se dio demasiado rápido, con mucha vorágine y con cosas lindas, pero la semana pasada se dio un episodio en el que me enojé y puse un freno", detalló la comunicadora.

Nancy Duré separación Puro Show La periodista contó qué sucedió con el hombre con el que se había comprometido. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

"Esta pelea coincidió con un viaje que él tenía, así que aprovechamos a frenar. Creo que estábamos haciendo encajar algo que ya no encajaba", reflexionó Duré sobre ese momento que marcó un antes y un después en la relación, y que terminó consolidando la distancia entre ambos.

A pesar del final, la periodista eligió quedarse con los buenos recuerdos y evitar cualquier tipo de conflicto público. "Pasamos cosas re lindas y me quedo con eso. No quiero ahondar mucho para no exponerlo ni a él ni a su familia, porque acá estamos hablando de muy buenas personas. No fue nada grave, sino cuestiones estructurales en las que no encajábamos. Creo que él necesita al lado otro tipo de mujer", expresó la panelista con respeto.

Por último, Nancy Duré reconoció que, aunque fue una historia breve, la intensidad con la que la vivió hizo que la ruptura no fuera sencilla de atravesar. "Más allá de todo siento paz porque di todo lo que podía dar. Por cuestiones de personalidad estábamos chocando mucho y creo que todo eso influyó para tomar esta decisión", concluyó la comunicadora sobre su separación.