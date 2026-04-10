Tomasito expuso el lado más polémico de su intimidad con Guido Süller y reveló una doble vida: "Lo tenía que mandar a..."

Lejos de una separación pacífica, Tomasito expuso situaciones límite que marcaron el final de la relación con Guido Süller.

Tomasito no se guardó nada y relató el "calvario" que vivió con Guido Süller durante los años de convivencia en la casa que compartían.

La separación entre Guido Süller y Tomasito Süller ya está en marcha desde lo legal, pero el conflicto lejos está de resolverse en buenos términos. La ruptura sumó nuevas declaraciones cruzadas que tensaron aún más el vínculo.

En medio del proceso de divorcio, Guido había asegurado que la relación nunca se había consumado porque, según su versión, Tomasito sentía rechazo. Sin embargo, el cordobés salió a desmentirlo públicamente y dio su propia versión en una entrevista con TN Show.

Tomasito y Guido Süller Lo que comenzó como una unión mediática indestructible terminó en un divorcio cargado de acusaciones de traición y "asquerosidad". Instagram Elgrantomasito. "Es un estrés todo esto, no es lo que quería. Terminar en el barro es responsabilidad de él. ¿Al lado de quién estuve? Las relaciones que tuvimos la verdad, fueron sin ganas, porque yo planteaba un vínculo de compañerismo. Lo tenía que mandar a bañar porque si era por él se bañaba cada quince días", lanzó Tomasito con dureza.

Lejos de bajar el tono, Tomasito sumó más acusaciones y expuso situaciones que, según contó, ocurrieron durante la convivencia. "Asco me da todo lo que me mintió. Ni siquiera cambiaba las sábanas. Una vez le dije que se fuera a intimar al cuarto de huéspedes. Es un mentiroso", afirmó, al tiempo que aseguró que el mediática mantenía encuentros con otros hombres en la casa que compartían.