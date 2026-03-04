Guido Suller reapareció con la cara operada para ser igual a un galán de Hollywood: "¿Qué pasó?"
Entre anécdotas y bisturí, Guido Suller detalló por qué decidió retocarse la boca y la nariz con el mismo médico que atendió a Furia Scaglione.
Guido Suller dejó a todos con la boca abierta este martes al presentarse en el piso de LAM con el rostro todavía marcado por su reciente paso por el quirófano. Con su habitual frescura, Guido reveló que se sometió a una compleja cirugía estética para emular las facciones de una leyenda de Hollywood.
El objetivo de esta transformación es ambicioso: el mediático le entregó a su cirujano retratos de Val Kilmer para intentar calcar la sonrisa y la fisonomía del icónico actor de Top Gun y Batman Eternamente.
Te Podría Interesar
Guido Suller y el cirujano de los famosos: el secreto detrás de su cambio radical
La cirugía estuvo a cargo del mismo especialista que operó a Furia Scaglione, y Guido no dudó en dar los motivos técnicos detrás de su decisión. Según explicó el mediático, el paso del tiempo le estaba jugando una mala pasada en la zona del rostro que más lo acomplejaba.
“Yo tenía un defecto que ignoraba, entonces empecé a ver ‘tapes’ donde tenía una linda sonrisa y lindos dientes y digo ‘No se me ven más, ¿qué pasó?’”, confesó ante la mirada atenta de las "angelitas". Para él, el problema principal radicaba en que, pasados los 50, la nariz tiende a descender y ocultar el labio superior.
En su búsqueda por recuperar esa vitalidad perdida, Suller decidió apuntar alto y tomó como referencia la belleza clásica de Val Kilmer, el actor que saltó a la fama en la comedia absurda Súper Secreto antes de convertirse en un sex symbol global. El mediático busca replicar esa fisonomía de labios marcados que Kilmer lució en películas como The Doors.
Mientras Guido Suller se recupera de la operación para "acortar distancias" con su versión más joven, el recuerdo de la vida de Kilmer también sobrevoló la charla. El actor de Los Ángeles, nacido a fines de los 50, tuvo una historia marcada por el drama familiar, desde el divorcio de sus padres hasta la trágica muerte de su hermano Wesley, quien se ahogó tras un ataque de epilepsia. Historias de vida intensas que parecen resonar con la personalidad resiliente de un Guido que siempre encuentra la manera de reinventarse ante las cámaras.