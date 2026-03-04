Guido Suller reapareció con la cara operada para ser igual a un galán de Hollywood: "¿Qué pasó?"

Entre anécdotas y bisturí, Guido Suller detalló por qué decidió retocarse la boca y la nariz con el mismo médico que atendió a Furia Scaglione.

Guido Suller en su última visita a LAM con los rastros de su reciente cirugía estética. / Captura de TV LAM

Guido Suller dejó a todos con la boca abierta este martes al presentarse en el piso de LAM con el rostro todavía marcado por su reciente paso por el quirófano. Con su habitual frescura, Guido reveló que se sometió a una compleja cirugía estética para emular las facciones de una leyenda de Hollywood.

Guido Suller se operó el rostro para parecerse a Van Kilmer. El objetivo de esta transformación es ambicioso: el mediático le entregó a su cirujano retratos de Val Kilmer para intentar calcar la sonrisa y la fisonomía del icónico actor de Top Gun y Batman Eternamente.

Guido Suller y el cirujano de los famosos: el secreto detrás de su cambio radical La cirugía estuvo a cargo del mismo especialista que operó a Furia Scaglione, y Guido no dudó en dar los motivos técnicos detrás de su decisión. Según explicó el mediático, el paso del tiempo le estaba jugando una mala pasada en la zona del rostro que más lo acomplejaba.

van-kilmer (2) La icónica sonrisa de Val Kilmer que el arquitecto argentino le pidió a su médico. IMDB “Yo tenía un defecto que ignoraba, entonces empecé a ver ‘tapes’ donde tenía una linda sonrisa y lindos dientes y digo ‘No se me ven más, ¿qué pasó?’”, confesó ante la mirada atenta de las "angelitas". Para él, el problema principal radicaba en que, pasados los 50, la nariz tiende a descender y ocultar el labio superior.

guido-suller-y-val-kilmer-fotos- Con el mismo cirujano de Furia, Suller busca "levantar" su nariz para lucir su labio superior. Captura de TV LAM - IMDB En su búsqueda por recuperar esa vitalidad perdida, Suller decidió apuntar alto y tomó como referencia la belleza clásica de Val Kilmer, el actor que saltó a la fama en la comedia absurda Súper Secreto antes de convertirse en un sex symbol global. El mediático busca replicar esa fisonomía de labios marcados que Kilmer lució en películas como The Doors.