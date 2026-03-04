Llega a Netflix una película argentina que te hará emocionar desde el primer minuto y es la más esperada

La producción audiovisual llegará al servicio de streaming en los próximos días y promete ser un verdadero éxito.

Marzo llegó con todo a Netflix y durante este mes se van a estrenar diferentes series, documentales y películas que prometen arrasar. Una de las más esperadas sin dudas es el film argentino Parque Lezama, dirigido por Juan José Campanella.

La película cuenta con las actuaciones de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, completando el elenco, Verónica Pelaccini, Agustín "Rada" Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón. Un elenco de lujo que sin duda alguna te hará reír y emocionar desde el primer minuto.

La historia narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un eterno adepto del "no te metas". Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo y León Schwartz comparten charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.

