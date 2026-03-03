La serie basada en un caso real que marcó a España
La historia de Netflix detrás del naipe que sembró terror. Una serie basada en hechos reales que marcaron a España.
Fue real. Y sembró miedo en todo un país. En 2003, una serie de crímenes al azar sacudió a España y ocupó portadas durante meses. Ahora, una producción vuelve sobre el caso que marcó a una generación: el del llamado Asesino de la Baraja, cuya firma era un simple naipe junto a cada víctima.
Una serie de Netflix basada en hechos reales
La serie documental Baraja: la firma del asesino reconstruye los hechos con archivos judiciales, testimonios y material inédito. El eje es la figura de Alfredo Galán Sotillo, exmilitar que confesó los crímenes tras entregarse a la policía.
Galán inició su ola de asesinatos en febrero de 2003. Atacaba sin vínculo previo con las víctimas. Elegía hombres y mujeres en espacios públicos de Madrid y alrededores. Tras disparar, dejaba un naipe de la baraja española como sello personal.
En total, fue condenado por seis asesinatos y tres intentos de homicidio. La sentencia superó los 140 años de prisión. El impacto social fue enorme. Durante meses, el temor alteró rutinas en barrios enteros de la capital española.
La serie no solo repasa la cronología. Analiza el perfil del agresor y el contexto de la época. Medios, fuerzas de seguridad y ciudadanos vivieron una tensión constante. Cada nuevo hallazgo de una carta aumentaba la alarma pública.