La serie basada en un caso real que marcó a España

La historia de Netflix detrás del naipe que sembró terror. Una serie basada en hechos reales que marcaron a España.

Fue real. Y sembró miedo en todo un país. En 2003, una serie de crímenes al azar sacudió a España y ocupó portadas durante meses. Ahora, una producción vuelve sobre el caso que marcó a una generación: el del llamado Asesino de la Baraja, cuya firma era un simple naipe junto a cada víctima.

Una serie de Netflix basada en hechos reales La serie documental Baraja: la firma del asesino reconstruye los hechos con archivos judiciales, testimonios y material inédito. El eje es la figura de Alfredo Galán Sotillo, exmilitar que confesó los crímenes tras entregarse a la policía.

netflix 2 Galán inició su ola de asesinatos en febrero de 2003. Atacaba sin vínculo previo con las víctimas. Elegía hombres y mujeres en espacios públicos de Madrid y alrededores. Tras disparar, dejaba un naipe de la baraja española como sello personal.

En total, fue condenado por seis asesinatos y tres intentos de homicidio. La sentencia superó los 140 años de prisión. El impacto social fue enorme. Durante meses, el temor alteró rutinas en barrios enteros de la capital española.