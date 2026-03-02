Una serie de Netflix que no olvidarás

La serie de Netflix que revive una noche de gas mortal. Bhopal: la tragedia histórica que vuelve a escena.

Fue real y estremeció al mundo. Los trabajadores del ferrocarril: la historia no contada de Bhopal 1984 reconstruye uno de los peores desastres industriales del siglo XX y volvió a poner el foco en una tragedia que dejó más de 25 mil muertos y cerca de 500 mil heridos. La serie en su momento fue la más vista de Netflix.

Una serie basada en hechos reales La serie se sitúa en la ciudad de Bhopal y retrata la noche del 3 de diciembre de 1984. Una fuga de isocianato de metilo en una planta de pesticidas liberó una nube tóxica sobre la población mientras la mayoría dormía.

netflix El desastre ocurrió en una fábrica operada por Union Carbide. En pocas horas, miles de personas presentaron problemas respiratorios, ceguera y colapso físico. Hospitales desbordados y calles cubiertas de caos marcaron esa madrugada.

Embed - Trailer Netflix La ficción pone el foco en trabajadores ferroviarios que arriesgaron su vida para frenar trenes y asistir a pasajeros expuestos al gas. No eran héroes, eran empleados enfrentados a una catástrofe sin aviso.