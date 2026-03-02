No es Bridgerton: la serie de época de Netflix que no te podes perder

Durante los últimos años, las ficciones ambientadas en siglos pasados se transformaron en un imán para el público de las plataformas. Vestidos imponentes, romances imposibles y conspiraciones en salones dorados marcaron tendencia. Hay una propuesta de Netflix que es ideal para estos fanáticos.

En ese universo donde predominan las historias solemnes y los amores apasionados, una serie decidió correrse del libreto y apostar por la ironía sin filtros. Así desembarcó en Netflix The Great , una propuesta que dinamita la idea tradicional del relato de época .

Lejos de buscar exactitud académica, la ficción protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult traslada la acción al siglo XVIII para narrar el ascenso de Catalina II al trono ruso. Desde el primer episodio deja claro que no pretende dar una lección de historia. Cada capítulo arranca con una advertencia que define su espíritu: lo que se verá es “ocasionalmente real”. El tono es otro. Aquí manda la sátira.

La trama sigue a una joven idealista que llega a la corte rusa para casarse con el emperador Pedro III. Lo que parecía un cuento de hadas pronto se convierte en una lucha por sobrevivir en un entorno hostil y grotesco. Catalina descubre que su marido es caprichoso, inmaduro y brutal. En ese escenario, la protagonista comienza a tramar su propio camino hacia el poder.

La serie convierte esa intriga palaciega en un festival de sarcasmo y exageración . Las escenas combinan violencia cruda con diálogos mordaces. El lujo de los palacios convive con actitudes completamente contemporáneas. No hay intención de reconstrucción minuciosa. Hay juego. Hay provocación. Y hay una mirada crítica que atraviesa cada episodio.

the-great-protagonistas-691ec7b0398b5 Netflix España

Uno de los rasgos más llamativos es su apuesta visual. Vestuarios exuberantes, salones interminables y banquetes opulentos construyen una corte tan excesiva como fascinante. La puesta en escena es cuidada al detalle, pero siempre al servicio del humor. La Rusia imperial aparece como un escenario teatral donde todo puede pasar.

La banda sonora rompe cualquier ilusión de solemnidad. En medio de carruajes y coronas suenan canciones modernas que subrayan el contraste. Esa mezcla deliberada entre pasado y presente refuerza el carácter irreverente del proyecto. La intención es clara: no estamos ante un drama histórico convencional.

Detrás de la serie está Tony McNamara, guionista también de la película The Favourite. Su sello es reconocible. Personajes desbordados, humor ácido y mujeres que disputan el poder con inteligencia y crueldad. En esta producción lleva esa fórmula al extremo.

Un fenómeno que encontró su lugar en Netflix

La comedia tuvo un recorrido irregular en algunas plataformas antes de aterrizar en Netflix. Sin embargo, su llegada al gigante del streaming le dio un nuevo impulso. Con sus tres temporadas disponibles, se convirtió en una de las sorpresas más comentadas dentro del catálogo de época de España.

El boca a boca hizo el resto. Quienes buscaban algo distinto a los romances tradicionales encontraron aquí una alternativa fresca. Cada episodio, de aproximadamente una hora, combina ritmo ágil y actuaciones magnéticas. La química entre Fanning y Hoult sostiene la historia y potencia el tono satírico.

Lejos de las fórmulas repetidas, The Great propone una experiencia distinta. No intenta competir con los dramas históricos más clásicos. Prefiere burlarse de ellos. Y en esa osadía radica su encanto. Para quienes disfrutan de los relatos de palacio pero quieren un giro inesperado, esta serie se convierte en una opción imposible de ignorar.