Netflix: este intenso thriller tiene 4 episodios y es de lo mejor de la plataforma

Hay series que se extienden al cabo de muchos capítulos o temporadas. Pero hay otras que se decantan por ser breves, concisas y por presentar una historia que funciona en un número acotado de episodios.

En el catálogo de Netflix hay una joyita escondida que se devora en tan solo unas pocas horas. Hablamos de Colateral, un thriller británico de solo 4 episodios y que es ideal para ver en la semana.

La serie comienza con el asesinato de un joven repartidor de pizza en el sur de Londres, un crimen que en principio parece un hecho aislado y sin mayor trasfondo. La detective inspectora Kip Glaspie, interpretada por Carey Mulligan , toma el caso y rápidamente detecta que hay demasiadas inconsistencias como para tratarse de un simple ataque callejero. Un cambio de turno inesperado y ciertos movimientos previos al disparo siembran dudas que la empujan a mirar más allá de la escena del crimen.

A medida que avanza la investigación, la muerte del repartidor empieza a conectar con una red más amplia que involucra tráfico ilegal, explotación y figuras con peso político. La aparición de un parlamentario con un discurso duro sobre inmigración y seguridad nacional agrega una dimensión incómoda al caso, mientras los servicios de inteligencia británicos entran en escena y elevan la tensión.

En solo cuatro episodios, la serie construye un thriller que combina procedimiento policial con conspiración política. La detective Kip no solo busca al responsable del disparo, sino que se enfrenta a un sistema que protege a ciertos actores y expone a los más vulnerables.

La tres veces nominada al Oscar, Carey Mulligan, no es la típica detective atormentada que carga con traumas del pasado. Es una mujer obstinada, intuitiva, con una mirada crítica sobre el sistema en el que trabaja, y que además está a punto de convertirse en madre. Curiosamente, esta fue su primera y, hasta ahora, única serie original de Netflix como protagonista. También es su trabajo principal más reciente en televisión o streaming, al menos hasta el estreno de la segunda temporada de Beef (Bronca), que llegará este año a Netflix.

El resto del elenco incluye a Nathaniel Martello-White, Jeany Spark, Nicola Walker, John Simm y Billie Piper.

Uno de los grandes atractivos de Colateral es su formato. Cuatro capítulos de entre 55 y 58 minutos, con una duración total de menos de cuatro horas. Es decir, una historia cerrada, sin relleno ni subtramas estiradas artificialmente.

En su estreno, la serie recibió una nominación al BAFTA TV en 2019 para Billie Piper como actriz de reparto, por su papel como Karen Mars, exesposa de un político. En Rotten Tomatoes mantiene un sólido 79% de aprobación por parte de la crítica.

Para quienes disfrutan de los thrillers con trasfondo político y un buen misterio, esta miniserie británica de 4 episodios es una opción ideal para ver en Netflix.