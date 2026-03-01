Terror en 90 minutos: esta película de Netflix es espeluznante

Esta película de Netflix juega con la idea de que el peligro no siempre viene de afuera. A veces surge en el lugar donde se espera afecto.

Algunas historias logran inquietar. La visita es uno de esos casos. Estrenada en 2015, esta película de Netflix, con bajo presupuesto y duración de 94 minutos, recaudó más de 90 millones de dólares en taquilla global. Suspenso y terror puro con pocos recursos.

Terror sin límites La trama es simple. Dos hermanos viajan a conocer a sus abuelos en una granja de Pensilvania. Deciden filmar un documental familiar. Al principio todo parece tierno. Con el paso de los días surgen reglas extrañas. No salir del cuarto después de las 9:30. No hacer preguntas incómodas.

netflix El director es M Night Shyamalan, responsable de El sexto sentido. Aquí vuelve a su estilo de tensión contenida y giro inesperado. Cámara en mano. Espacios cerrados. Silencios largos. El terror nace de lo cotidiano. La película apuesta por el formato falso documental. Eso aumenta la sensación de realidad. El espectador observa como si fuera parte del rodaje.