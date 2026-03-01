Marzo llega cargado a Netflix: las series, películas y títulos imperdibles que estrenan este mes

Netflix renueva su catálogo en marzo con una ola de estrenos que promete captar la atención de todos los suscriptores. El mes llega con nuevas series , películas y un regreso que fue muy esperado por los usuarios del servicio de streaming.

A lo largo del mes, la plataforma incorporará día a día nuevos y destacados estrenos , ofreciendo opciones para todos los gustos. Desde películas bélicas y dramas hasta series que, sin duda, te atraparán desde el primer minuto, marzo promete convertirse en un mes imperdible en Netflix .

Dos extraños en el banco de un parque, un exmilitante comunista y un conformista de manual, forjan una amistad improbable al compartir sus historias con humor y corazón. La película argentina está dirigida por Juan José Campanella y estará disponible a partir del 6 de marzo .

Durante la etapa final de selección del Ejército de EE. UU., el entrenamiento de un equipo de élite se convierte en una lucha por la supervivencia contra una amenaza inimaginable. El film está protagonizado por Alan Ritchson y cuenta con la actuación de Dennis Quaid, entre otras grandes figuras.

La película se estrenará el 6 de marzo y es una de las producciones audiovisuales que prometen arrasar en la plataforma.

Una amistad, un asesinato

En este documental, tres amigos rememoran una serie de crímenes que cambiaron sus vidas y perturbaron la calma de una zona rural de Dinamarca. La serie documental estará disponible a partir del 6 de marzo.

Una amistad, un asesinato Foto: Netflix.

El asesino de TikTok

En 2023, Esther Estepa, una mujer de 42 años, desaparece en España tras un viaje en el que coincide con un creador de contenido en redes sociales. Ante la falta de respuestas, su familia y su entorno inician su propia búsqueda, reconstruyendo los últimos pasos de Esther a partir de mensajes, vídeos y otros rastros digitales que permanecen disponibles incluso después de su desaparición.

El Asesino de TikTok El Asesino de TikTok, un documental de alto impacto. Foto: Netflix.

Dirigida por Héctor Muniente, la miniserie documental de dos episodios, se apoya en material de archivo y entrevistas con las personas más cercanas a Esther para relatar una investigación íntima y fragmentada, marcada por la incertidumbre y donde el entorno digital funciona como archivo involuntario de una historia real

La serie documental se estrenará el 6 de marzo y es uno de los lanzamientos más impactantes de Netflix durante el mes de marzo.

Peaky Blinders: el hombre inmortal, llega a Netflix

Durante la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby vuelve a un Birmingham que ha quedado destrozado por los bombardeos y se ve metido en misiones secretas que amenazan con romper la estabilidad de todo el país, mientras tiene que luchar contra enemigos externos e internos, tiene también que luchar contra su pasado y tendrá que tomar decisiones arriesgadas que pondrán a prueba su ingenio, lealtad y su capacidad para liderar.

Peaky Blinders: el hombre inmortal

Con conspiraciones, traiciones, y estrategias de guerra, Tommy tendrá que proteger a su familia y mantener el control en un entorno cada vez más peligroso. La película estrenará el próximo 20 de marzo y es una de las más esperadas por el publico.