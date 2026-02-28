Netflix: la película protagonizada por la recordada Diane Keaton que vuelve a ser furor

El gigante del streaming agregó a su catálogo una excelente comedia dramática en la que la fallecida actriz compartió protagónico con Jack Nicholson.

Netflix sumó a su catálogo una joyita protagonizada por la recordada y talentosa actriz Diane Keaton, en la que la artista comparte protagónico junto a Jack Nicholson. En estos días, la película en cuestión se ubica en el top 5 de lo más visto de la plataforma, demostrando el encanto que sigue ejerciendo esta producción rodada en 2003.

El relato indaga en el amor en la madurez, con una trama gira alrededor de un exitoso empresario intepretado por Nicholson, que a sus sesenta años sólo sale con mujeres menores de 30. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a la madre de su nueva conquista, una dramaturga divorciada que es encarnada por Keaton.

Si bien ella no soporta el estilo de vida de él, quedará inesperadamente a cargo de su cuidado cuando el ejecutivo sufre un ataque al corazón. De a poco, entre ambos va surgiendo un profundo vínculo que se complejiza cuando entra en escena un médico interpretado Keanu Reeves, que también se enamora del personaje de Diane Keaton. El título del film que es tendencia en Netflix es Algien tiene que ceder, una encantadora comedia dramática dirigida por Nancy Meyers.

Netflix rescata una joyita con Diane Keaton Alguien tiene que ceder (trailer) Con diálogos muy bien escritos, y un notable trabajo de la dupla protagónica, el empresario al que da vida Jack Nicholson enfrenta un quiebre de paradigmas a medida que va descubriendo que está cautivado por la madre de su joven novia.