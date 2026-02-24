Netflix: la nueva miniserie de Steven Spielberg que ya superó los 10 millones en su tráiler y llega en marzo

Con la producción de Spielberg y la voz de Morgan Freeman, Netflix busca repetir el fenómeno de sus documentales más premiados.

Morgan Freeman pone su icónica voz para narrar el ascenso y la caída de los gigantes.

La industria del streaming se prepara para un estreno que, sin haber llegado a la pantalla, ya rompió todos los récords de audiencia en las redes. Netflix tiene entre manos lo que promete ser el fenómeno documental de la década con Los dinosaurios, una miniserie que desembarcará en el catálogo el próximo 6 de marzo.

El tráiler ya superó los 10 millones de vistas Los Dinosaurios - tráiler Con una campaña de intriga que recuerda a las grandes esperas de éxitos como Stranger Things, el tráiler oficial ya superó la barrera de las 10 millones de reproducciones, dejando claro que el interés por estas criaturas prehistóricas sigue más vivo que nunca.

Spielberg y la tecnología de Star Wars recrean el mundo perdido en Netflix Detrás de este proyecto ambicioso se encuentra un "dream team" del entretenimiento y la divulgación. La producción ejecutiva lleva la firma de Steven Spielberg, quien une fuerzas con la tecnología de punta de la compañía fundada por George Lucas para lograr un realismo escalofriante.

the-dinousarious-net Los dinosaurios es la nueva apuesta de Steven Spielberg que llega a Netflix en marzo. Netflix Como si fuera poco, la narración está a cargo de la inconfundible voz de Morgan Freeman, sumando una jerarquía que posiciona a esta serie a la altura de clásicos modernos como Lo que el pulpo me enseñó. El objetivo de la plataforma es claro: elevar la vara del género documental con un estándar cinematográfico de Hollywood.

La serie promete explorar tanto el origen como la dramática extinción de estas especies, ofreciendo una perspectiva fresca y científicamente rigurosa sobre un tema que fascina a grandes y chicos por igual.