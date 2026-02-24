Netflix: la nueva miniserie de Steven Spielberg que ya superó los 10 millones en su tráiler y llega en marzo
Con la producción de Spielberg y la voz de Morgan Freeman, Netflix busca repetir el fenómeno de sus documentales más premiados.
La industria del streaming se prepara para un estreno que, sin haber llegado a la pantalla, ya rompió todos los récords de audiencia en las redes. Netflix tiene entre manos lo que promete ser el fenómeno documental de la década con Los dinosaurios, una miniserie que desembarcará en el catálogo el próximo 6 de marzo.
El tráiler ya superó los 10 millones de vistas
Con una campaña de intriga que recuerda a las grandes esperas de éxitos como Stranger Things, el tráiler oficial ya superó la barrera de las 10 millones de reproducciones, dejando claro que el interés por estas criaturas prehistóricas sigue más vivo que nunca.
Spielberg y la tecnología de Star Wars recrean el mundo perdido en Netflix
Detrás de este proyecto ambicioso se encuentra un "dream team" del entretenimiento y la divulgación. La producción ejecutiva lleva la firma de Steven Spielberg, quien une fuerzas con la tecnología de punta de la compañía fundada por George Lucas para lograr un realismo escalofriante.
Como si fuera poco, la narración está a cargo de la inconfundible voz de Morgan Freeman, sumando una jerarquía que posiciona a esta serie a la altura de clásicos modernos como Lo que el pulpo me enseñó. El objetivo de la plataforma es claro: elevar la vara del género documental con un estándar cinematográfico de Hollywood.
La serie promete explorar tanto el origen como la dramática extinción de estas especies, ofreciendo una perspectiva fresca y científicamente rigurosa sobre un tema que fascina a grandes y chicos por igual.
A diferencia de otras producciones que abordan la prehistoria, Los dinosaurios apuesta por una narrativa épica que busca conmover al espectador. La combinación de una investigación profunda con los efectos visuales de última generación promete un "bombazo" que podría desbancar a cualquier ficción de la temporada.
El próximo 6 de marzo marcará el inicio de este viaje hacia un mundo que creíamos conocer, pero que nunca antes se vio con esta claridad. Con millones de fanáticos contando los días y un adelanto que no para de compartirse, la expectativa es total para los usuarios de Netflix.