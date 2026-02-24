Merlina 3: Netflix confirmó elenco completo y nuevas incorporaciones

Netflix reveló el elenco completo de Merlina 3, con regresos y nuevas incorporaciones, mientras avanza la producción de la esperada tercera temporada.

Netflix confirmó oficialmente el reparto principal y las nuevas incorporaciones para la tercera temporada de Merlina, cuya producción ya se encuentra en marcha cerca de Dublín, Irlanda. Aquí te contamos los detalles de esta serie que no pasa desapercibida en el catálogo de la plataforma.

Merlina Addams Merlina en Netflix Esta nueva entrega de Merlina (Wednesday) dio la bienvenida a Winona Ryder, quien se suma al elenco junto a otras figuras destacadas, como Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer para ampliar el universo de la serie.

Además de estas nuevas incorporaciones, ya se había anunciado la participación de Eva Green, quien interpretará a Ophelia, la hermana de Morticia Addams. La producción también contará con la presencia de los miembros del reparto que regresan, entre ellos Jenna Ortega en el papel de Miércoles Addams, Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams y Luis Guzmán interpretando a Gómez Addams.

Embed - Merlina- Temporada 2- Trailer Los creadores y productores ejecutivos, incluidos Al Gough y Miles Millar, destacaron el avance de la producción y agradecieron tanto al elenco como al equipo técnico por su compromiso. En un comunicado compartido por Netflix, señalaron que esta nueva temporada dará la bienvenida a “nuevos estudiantes, nuevos profesores y secretos inéditos” dentro de la Academia Nevermore, subrayando el tono oscuro y misterioso que caracteriza a la serie.

Por su parte, Tim Burton, productor ejecutivo y director en la franquicia, expresó su entusiasmo por el regreso de parte del elenco original y la incorporación de las nuevas caras, describiendo este ciclo como “especial” y destacando la oportunidad de trabajar nuevamente con colaboradores cercanos.