Cómo se veía de joven Verónica Llinás, La Gringa de En el barro

Verónica Llinás brilla como La Gringa en el éxito de Netflix, En el Barro. Aquí te enseñamos cómo se veía en su juventud la multifacética actriz.

Hoy, Verónica Llinás brilla en En el barro, el éxito de Netflix. Ella se puso en la piel de La Gringa, una líder del penal de La Quebrada. Mantiene un estatus de privilegio y maneja a las demás internas gracias a su astucia, violencia y oscuros acuerdos con las autoridades penitenciarias.

Verónica Llinás nació el 23 de septiembre de 1960 en Buenos Aires. Es hija del escritor Julio Llinás y de la pintora Martha Peluffo. Tiene dos hermanos, entre ellos Mariano Llinás, cineasta argentino. Desde joven mostró interés por las artes escénicas, formándose con maestros destacados como Agustín Alezzo, Ángel Elizondo y Miguel Guerberoff.

Su carrera comenzó en el teatro experimental y alternativo de Buenos Aires a principios de los años 80. Fue integrante del grupo teatral Gambas al Ajillo, un colectivo de humor y performance que actuó en espacios icónicos del under porteño como el Centro Parakultural y el Cemento. Este grupo marcó su estilo, fundiendo humor, crítica social y creatividad escénica.

En la década de 1990 Verónica Llinás se incorporó al universo televisivo, ganando popularidad al trabajar con figuras como Antonio Gasalla y participar en ciclos de alcance masivo en Argentina. Paralelamente, desarrolló una trayectoria sólida en el cine argentino.

Participó en películas importantes como Cerro Bayo (2010), La flor (2018), La odisea de los giles (2019) y Trenque Lauquen (2022). Además codirigió, coescribió y protagonizó La mujer de los perros (2015), film que fue destacado en festivales internacionales de cine independiente.