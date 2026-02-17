Qué es la caminata del gorila y por qué es clave para tonificar el cuerpo

La caminata del gorila es un ejercicio funcional que fortalece brazos, piernas y abdomen, mejora el equilibrio y ayuda a tonificar todo el cuerpo.

La caminata del gorila es un ejercicio físico que se popularizó en rutinas funcionales. Su nombre se debe a que imita la forma en que se desplazan los gorilas, apoyando las manos en el suelo y avanzando con el cuerpo inclinado hacia adelante. Aunque puede parecer un movimiento simple, exige fuerza, coordinación y resistencia.

El ejercicio se realiza en posición semi agachada. Las rodillas se flexionan, la espalda se mantiene recta y las manos tocan el suelo al frente. Desde allí se avanza alternando manos y pies, manteniendo el peso repartido entre las cuatro extremidades. El movimiento es controlado y constante.

Uno de los principales beneficios es que trabaja varios grupos musculares al mismo tiempo. Se activan los hombros, los brazos, el pecho y el abdomen. También intervienen los glúteos y las piernas para sostener el desplazamiento. Por eso se lo considera un ejercicio muy completo.

2222221 La caminata del gorila es clave para tonificar el cuerpo. istockphoto Además, la caminata del gorila mejora la estabilidad y la movilidad. Al obligar al cuerpo a sostener su propio peso en una postura baja, fortalece el core y ayuda a ganar equilibrio. También favorece la coordinación entre tren superior e inferior, algo clave en muchos deportes.

En el entrenamiento funcional y el cross training se utiliza como parte de circuitos intensos. Puede hacerse hacia adelante, hacia atrás o incluso en forma lateral. Algunos entrenadores suman pausas o cambios de ritmo para aumentar la dificultad. Todo depende del nivel físico de quien lo practique.