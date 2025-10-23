Qué es Pilates y por qué todos hablan de esta disciplina

Pilates es un método de ejercicio creado por Joseph Pilates a comienzos del siglo XX. Aquí te contamos sus beneficios.

Cada vez se escucha más hablar de Pilates. Muchas personas practican esta disciplina, desde jóvenes hasta adultos mayores. Lo recomiendan para aliviar dolores, mejorar la postura o simplemente para sentirse mejor. Pero, ¿qué tiene que genera tanto interés?

Pilates es un método de ejercicio creado por Joseph Pilates a comienzos del siglo XX. Su idea fue combinar el movimiento del cuerpo con la respiración y la concentración. A diferencia de otros entrenamientos más intensos, se enfoca en trabajar desde el centro del cuerpo, lo que se conoce como “core” o zona media. Esto incluye el abdomen, la espalda baja y los músculos profundos que dan estabilidad.

Beneficios de practicar Pilates Uno de los grandes beneficios es que mejora la postura y alivia tensiones. Muchas personas pasan horas sentadas o con malas posturas frente a pantallas. Esto genera dolor de espalda, cuello o cintura. Con Pilates, el cuerpo se alinea, se fortalece y se vuelve más flexible, todo de forma suave y controlada.

Además, es una actividad muy adaptable. Hay clases para principiantes, para personas mayores, embarazadas o quienes están en recuperación de lesiones. Se puede practicar en el suelo (mat Pilates) o con aparatos como el reformer, que ayudan a guiar el movimiento y sumar resistencia. No hace falta ser atleta para empezar.

El pilates es una de las disciplinas más practicadas Foto: Shutterstock El pilates es una de las disciplinas más practicadas. Shutterstock Otro punto importante es que trabaja también la mente. Al practicarlo, una persona aprende a conectar con su cuerpo, a respirar mejor y a moverse con más conciencia. Esto ayuda a reducir el estrés, mejorar el ánimo y estar más presente en el día a día.