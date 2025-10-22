La Niñera: cómo se ve a sus 70 años Charles Shaughnessy, Maxwell Sheffield en la sitcom

Charles Shaughnessy se puso en la piel de Maxwell Sheffield en La Niñera, un viudo millonario y padre de tres hijos.

La Niñera (The Nanny) es una de las comedias televisivas más queridas de los '90. Gira alrededor de Fran Fine, una vendedora de cosméticos que pierde su trabajo y termina, por casualidad, en la mansión de un productor teatral. Allí comienza una historia que mezcla glamour, humor y romance. Y en el centro de todo: el elegante Maxwell Sheffield.

Maxwell es un viudo británico, millonario y padre de tres hijos. Vive en una enorme casa con mayordomo incluido. Produce obras de Broadway y es todo lo que Fran no es: serio, formal y reservado. Pero bajo ese traje caro hay un hombre sensible, confundido y profundamente humano.

El contraste entre Fran y Maxwell es el alma de la serie. Ella dice lo que piensa. Él se cuida de cada palabra. Ella viene de Queens. Él del mundo del teatro refinado. Y sin embargo, la química entre ambos es inmediata. No se besan por años, pero la tensión es parte del juego. Cada episodio suma una chispa más a ese fuego contenido.

Charles Shaughnessy es quien se puso en la piel de este productor teatral. Es un actor británico que en la actualidad tiene 70 años. Nació el 9 de febrero de 1955 en Londres, Inglaterra. Proviene de una familia ligada al mundo del entretenimiento: su padre fue guionista de la BBC y su primo es el actor David Shaughnessy. Estudió Derecho en la Universidad de Cambridge, pero decidió seguir su pasión por la actuación, formándose en la prestigiosa escuela de arte dramático LAMDA.