Nicholle Tom es la actriz que se puso en la piel de esta jovencita en la exitosa tira televisiva La Niñera (The Nanny)

La Niñera (The Nanny) es una tira televisiva que se emitió entre 1993 y 1999 en la pantalla chica (y continuó por varios años). Fue protagonizada por Fran Drescher en el papel de Fran Fine, una vendedora de cosméticos del barrio neoyorquino de Queens que, por una serie de casualidades, termina trabajando como niñera para los tres hijos de un elegante productor de Broadway, Maxwell Sheffield.

El elenco estaba encabezado por Fran Drescher, Charles Shaughnessy, Daniel Davis, Lauren Lane, y los tres hijos Maggie, Brighton y Grace. La sitcom se destacó por su humor físico, sus diálogos rápidos, los looks llamativos de la protagonista y su mezcla entre lo clásico y lo kitsch.

La serie es un ícono de los '90 y sigue siendo muy popular en plataformas de streaming y repeticiones, especialmente en Latinoamérica. Es por eso que no es extraño que sus cientos y cientos de fanáticos quieran saber cómo lucen hoy los actores que le dieron vida a los personajes que tantas veces los hicieron reír delante de las cámaras.

Cómo luce hoy Maggie Sheffield de 'La Niñera' Maggie Sheffield, interpretada por Nicholle Tom, es la hija mayor. Al inicio de la historia, es una adolescente tímida, insegura y algo introvertida, que lucha por encontrar su lugar en el mundo y en su propia familia. Con la llegada de Fran Fine a su vida, experimenta una notable transformación: gana confianza en sí misma, se vuelve más extrovertida y comienza a explorar su estilo personal y su vida social.