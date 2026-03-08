¿Lo sabías? Para qué sirven los puntos negros del parabrisas

Muchos creen que solamente se trata de un diseño, sin embargo tienen una función clave para el parabrisas en el auto.

Muchas veces hay detalles que pasan desapercibidos. Los parabrisas del auto tienen una banda oscura, una lluvia de pequeños puntos negros hacia el centro. Si bien parece un detalle estético, son una pieza de ingeniería fundamental para la seguridad vial.

Para qué sirven esos puntos en el parabrisas La capa de tinta de cerámica no está solamente pintada, se hornea junto con el vidrio laminado para ser una parte integral de su estructura. Este diseño no es aleatorio, sino que responde a necesidades técnicas que garantizan que el cristal soporte las exigencias del camino.

Te puede interesar Cucarachas en casa: pon rodajas de esta fruta en tu cocina para ahuyentarlas para siempre

Por un lado, el adhesivo uretano, que mantiene el parabrisas pegado a la carrocería, es sensible a la luz solar. Sin esa banda negra el sol degradaría el pegamento haciendo que el vidrio pierda la sujeción con el paso del tiempo.

Gemini_Generated_Image_r14px9r14px9r14p Están en el parabrisas y pocos saben su función. Fuente: IA Gemini. Por otra parte, la superficie cerámica es rugosa nivel microscópico y eso permite que el sellador se agarre con más fuerza al vidrio que si estuviera totalmente liso. Los puntos negros se encargan de crear una transición gradual de temperatura. Al recibir sol, la banda negra sólida se calienta más rápido que el vidrio transparente. Los puntos distribuyen el calor en forma progresiva evitando las tensiones térmicas que podrían rajar el cristal.

Asimismo, en el área del espejo retrovisor los puntos suelen extenderse para bloquear el resplandor del sol que se filtra por el hueco que los parasoles no llegan a cubrir.