Cómo limpiar el parabrisas con un ingrediente natural y dejarlo impecable

Mantener el parabrisas limpio no es solo una cuestión estética: es una condición indispensable para una conducción segura. Un vidrio sucio puede reducir la visibilidad, generar reflejos molestos y aumentar el riesgo de accidentes, especialmente de noche o en días de lluvia. Por eso, incorporar una rutina de limpieza es clave para cuidar tanto el vehículo como la seguridad de quienes viajan en él.