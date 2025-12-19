Poner bicarbonato de sodio en los rieles de las ventanas: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Un truco simple y económico: el bicarbonato de sodio ayuda a limpiar los rieles de las ventanas, eliminar olores y mejorar su funcionamiento diario.

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más usados en la limpieza del hogar por su bajo costo y múltiples aplicaciones. En los últimos meses, su uso en los rieles de las ventanas ganó popularidad como un truco casero simple y efectivo para mantener estos espacios limpios y en buen estado. A continuación, te contamos cuáles son sus propiedades.

Los rieles suelen acumular polvo, tierra, restos de humedad e incluso pequeños insectos, lo que dificulta el deslizamiento de las ventanas y puertas y en muchas ocasiones, genera malos olores. Aplicar bicarbonato de sodio ayuda a remover la suciedad adherida y a neutralizar olores sin necesidad de productos químicos agresivos.

Limpieza profunda y eliminación de olores Una de las principales ventajas del bicarbonato es su capacidad para absorber la humedad y los olores. Al espolvorearlo en los rieles y dejarlo actuar unos minutos, se facilita la limpieza de zonas donde el trapo o la esponja no llegan con facilidad. Luego, con un cepillo pequeño o un cepillo de dientes en desuso, se puede retirar la suciedad acumulada. En el caso de tener aspiradora, la tarea se facilita mucho más.

Mejora el funcionamiento de las ventanas Otro de los motivos por los que se recomienda este truco es que contribuye a mejorar el deslizamiento de las hojas de la ventana. Al eliminar residuos que generan fricción, se reduce el esfuerzo al abrir y cerrar, prolongando la vida útil del sistema corredizo. También ayuda a prevenir la formación de moho, especialmente en ambientes húmedos o durante épocas de lluvias, donde la condensación suele acumularse en estos sectores.