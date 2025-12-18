Cómo limpiar el sarro y la cal del cabezal de la ducha sin esfuerzo

El sarro de la ducha es un problema comun en todos los hogares y quitarlo puede ser muy fácil si tenemos los ingredientes correctos.

En la limpieza cotidiana siempre puede haber algún elemento que quede rezagado, y eso termina trayendo consecuencias. En el baño, muchas veces el olvidado es el cabezal de la ducha, que con el paso de los días acumula fácilmente sarro y cal debido a los minerales presentes en el agua.

Sin embargo, quitar estas incrustaciones puede ser mucho más simple de lo que parece. Solo hace falta recurrir a dos ingredientes infaltables en casa y muy efectivos contra este problema: vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Aplicados de la manera correcta, permiten dejar la ducha como nueva sin esfuerzo ni productos costosos.

Qué es el sarro y la cal de la ducha El sarro y la cal que aparecen en la ducha son depósitos minerales, principalmente de calcio y magnesio, que se forman cuando el agua es dura. Con el tiempo, generan manchas blanquecinas, obstruyen los orificios del cabezal, reducen la presión del agua y deterioran las griferías. Por eso, se trata de uno de los problemas de mantenimiento más comunes en el hogar.

shutterstock_1869837364 El cabezal debe limpiarse al menos una vez por mes para evitar concentraciones de cal y sarro. Foto: Shutterstock El método infalible para limpiar el cabezal de la ducha Para eliminar el sarro y la cal de forma efectiva, se recomienda seguir estos pasos: primero, retirar el cabezal de la ducha si es posible. Luego, colocarlo en un recipiente con vinagre blanco de cocina y dejarlo en remojo durante toda la noche. Al día siguiente, agregar una cucharada de bicarbonato de sodio.

La reacción efervescente que se produce entre ambos ingredientes ayuda a aflojar el sarro acumulado. Finalmente, solo resta frotar suavemente con una esponja o un cepillo de dientes viejo para eliminar los restos y enjuagar con abundante agua.