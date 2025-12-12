Cada cuánto tiempo debo cambiarle el alimento a mis mascotas

Cada cuánto conviene cambiar el alimento de las mascotas y por qué ajustar su dieta periódicamente es clave para mantener su salud y bienestar.

Los veterinarios recomiendan revisar la dieta de las mascotas al menos dos veces al año.

Para muchos dueños de mascotas, una de las dudas más frecuentes es cada cuánto tiempo conviene cambiar el alimento. Aunque el mercado ofrece una enorme variedad de opciones, no todos los productos son adecuados para todas las etapas de la vida de un perro o un gato. Por eso, conocer cuándo y cómo hacer este cambio es clave para evitar problemas digestivos y mejorar su bienestar general.

Aspectos a tener en cuenta para cambiar el alimento El primer punto a considerar es la edad. Los cachorros necesitan alimentos específicos, con mayor contenido proteico y calórico para acompañar su crecimiento. Esa alimentación suele mantenerse hasta el año de vida, momento en el cual el veterinario puede recomendar pasar a una línea "adulto". En cambio, las mascotas mayores requieren fórmulas “senior”, con menos calorías y nutrientes adaptados a su metabolismo más lento.

Si tu perro sólo huele el alimento y lo deja en su plato, debes tomar algunas medidas Foto: Freepik Un cambio brusco de alimento puede causar problemas digestivos en perros y gatos. Foto: Freepik Cambios por salud o necesidades especiales El alimento también puede modificarse por cuestiones de salud. Problemas renales, alergias, sensibilidad digestiva o sobrepeso suelen ser motivos de cambio inmediato, siempre bajo indicación veterinaria. En estos casos, los profesionales recomiendan alimentos medicados o dietas formuladas para controlar síntomas y evitar complicaciones.

Cómo hacer el cambio de manera segura Sea por edad o salud, el cambio nunca debe ser brusco. Los especialistas aconsejan una transición progresiva de entre cinco y siete días: se comienza mezclando un 25% de alimento nuevo con un 75% del anterior y se aumenta la proporción a diario hasta completarlo. Esto evita diarreas, vómitos o falta de apetito.