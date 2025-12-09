Cómo ayudar a tu mascota a que se sienta mejor cuando se queda sola en casa

Cómo acompañar a tu mascota cuando queda sola en casa: hábitos, rutinas y claves para reducir la ansiedad y mejorar su bienestar diario.

Hay un momento del día en el que la casa cambia de ritmo y es cuando te vas de casa. Esta simple acción puede repercutir en tu mascota quien siente desconcierto e incertidumble cuando esto sucede. Sin embargo, hay algunas herramientas que podemos usar para mejorar su estadía solos en casa.

No se trata solo de dejarlos “entretenidos”, sino de crear un entorno donde puedan sentirse seguros, contenidos y menos vulnerables mientras esperan. Los especialistas coinciden en que los animales necesitan rutinas estables, estímulos adecuados y un espacio propio que les dé contención emocional.

Un refugio dentro de casa para tu mascota Algo tan simple como un rincón que huela a vos puede funcionar como un ancla emocional. Una manta, una prenda usada o su cama en un lugar tranquilo ayuda a que el animal perciba continuidad, incluso cuando la casa está vacía. Muchos perros y gatos se calman solo con tener un espacio así, donde puedan acostarse a reconocer lo familiar.

Actividades que bajan la ansiedad El aburrimiento es uno de los grandes desencadenantes de la ansiedad por separación. Los juguetes interactivos, los snacks que requieren algo de esfuerzo y las alfombras olfativas son una excelente forma de mantenerlos ocupados. En gatos, los rascadores verticales y las torres que permiten distintas alturas ayudan a canalizar energía y curiosidad.

En perros, un paseo antes de irte, aunque sea corto, puede cambiar por completo la dinámica del día. Llegan más relajados y duermen mejor durante tu ausencia.