Cómo ayudar a tu mascota a que se sienta mejor cuando se queda sola en casa
Cómo acompañar a tu mascota cuando queda sola en casa: hábitos, rutinas y claves para reducir la ansiedad y mejorar su bienestar diario.
Hay un momento del día en el que la casa cambia de ritmo y es cuando te vas de casa. Esta simple acción puede repercutir en tu mascota quien siente desconcierto e incertidumble cuando esto sucede. Sin embargo, hay algunas herramientas que podemos usar para mejorar su estadía solos en casa.
No se trata solo de dejarlos “entretenidos”, sino de crear un entorno donde puedan sentirse seguros, contenidos y menos vulnerables mientras esperan. Los especialistas coinciden en que los animales necesitan rutinas estables, estímulos adecuados y un espacio propio que les dé contención emocional.
Un refugio dentro de casa para tu mascota
Algo tan simple como un rincón que huela a vos puede funcionar como un ancla emocional. Una manta, una prenda usada o su cama en un lugar tranquilo ayuda a que el animal perciba continuidad, incluso cuando la casa está vacía. Muchos perros y gatos se calman solo con tener un espacio así, donde puedan acostarse a reconocer lo familiar.
Actividades que bajan la ansiedad
El aburrimiento es uno de los grandes desencadenantes de la ansiedad por separación. Los juguetes interactivos, los snacks que requieren algo de esfuerzo y las alfombras olfativas son una excelente forma de mantenerlos ocupados. En gatos, los rascadores verticales y las torres que permiten distintas alturas ayudan a canalizar energía y curiosidad.
En perros, un paseo antes de irte, aunque sea corto, puede cambiar por completo la dinámica del día. Llegan más relajados y duermen mejor durante tu ausencia.
Tecnología que suma (sin reemplazar el vínculo)
Las cámaras para mascotas y los dispensadores automáticos de comida no reemplazan tu presencia, pero pueden darte tranquilidad si necesitás controlar cómo están. Y, en algunos casos, permiten que tu voz aparezca del otro lado de la pantalla para calmarlos.
La clave: volver a casa sin culpa
El objetivo no es que tu mascota “no sienta nada” cuando te vas, eso sería desconocer su naturaleza afectiva. La meta es que ese rato a solas sea más llevadero, más amable, sin estrés innecesario. Crear rutinas, sumar estímulos y acompañarlos desde la distancia construye una seguridad que se nota con el tiempo.