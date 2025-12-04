Mascota: cada cuánto tiempo debo bañar a mi perro

Bañar a un perro no es solo una cuestión de limpieza y cuidado, sino también de salud. Aunque muchos dueños creen que cuanto más seguido, mejor, la realidad es que el exceso de baños puede ser contraproducente para la piel y el pelo de tu mascota .

Según expertos, la frecuencia ideal depende de varios factores, como la raza, el tipo de pelaje, el nivel de actividad y si el perro vive dentro o fuera de la casa.

En líneas generales, los veterinarios recomiendan bañar a un perro cada 30 o 45 días. Este intervalo permite mantener una buena higiene sin dañar la capa natural de grasa que protege su piel. Sin embargo, pueden existir algunas excepciones:

• Perros de pelo largo o rizado: suelen necesitar baños más frecuentes, cada tres o cuatro semanas, sobre todo si se enredan o acumulan suciedad.

• Perros muy activos o que salen mucho al exterior: pueden requerir baños más seguidos si se ensucian con frecuencia.

mascota, perro, gato, bañar, baño, limpiar Bañarlo constantemente puede dañar su piel y causar alergias. SHUTTERSTOCK

¿Qué pasa si lo baño seguido?

Por los motivos explicados, si se baña demasiado seguido a un perro puede provocarle resequedad, picazón, irritaciones o pérdida de brillo en su pelo. En este sentido, es importante también utilizan shampoo específico para mascotas ya que los productos humanos pueden cambiar su pH.

Alternativas entre baños

Finalmente, existen diversas alternativas que podemos poner en práctica si el perro se ensució levemente. El cepillado, las toallas húmedas y el shampoo secos son aliados a la hora de la limpieza cotidiana de la mascota.