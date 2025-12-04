Estas plantas convierten tu jardín en un imán de mariposas y colibríes

Las plantas que atraen mariposas y colibríes, suman color y ayudan a transformar cualquier jardín de forma natural.

Las flores fáciles de cuidar que llenan el jardín de color. Foto: Archivo

Tener un jardín lleno de vida no depende solo del tamaño ni del presupuesto. Con elegir las plantas adecuadas, es posible atraer mariposas y colibríes y transformar cualquier espacio verde en un pequeño refugio natural, colorido y lleno de movimiento.

Además de embellecer el entorno, estos visitantes cumplen un rol clave en la polinización, por lo que su presencia también ayuda a que las plantas crezcan más sanas.

Las plantas que más atraen mariposas y colibríes Algunas especies destacan por sus flores ricas en néctar, colores intensos y aromas que actúan como verdaderos imanes para estas aves e insectos.

La lavanda es una de las favoritas: florece durante gran parte del año, es sencilla de cuidar y atrae especialmente a mariposas. Además, aporta perfume y un toque rústico al jardín .

. El jazmín y la madreselva también son excelentes opciones. Sus flores tubulares facilitan el acceso al néctar, algo clave para los colibríes. En cercos o pérgolas funcionan muy bien.

Otra planta infalible es la salvia, sobre todo las variedades rojas y violetas. Resistente y vistosa, florece incluso en épocas de calor intenso. Conocé los mejores consejos para mantener tu jardín como un imán para los colibríes Foto: Shutterstock Qué plantas elegir en el jardín para atraer mariposas y colibríes. Foto: Shutterstock Flores simples y coloridas que funcionan Las zinnias, lantanas y caléndulas no solo suman color, sino que requieren poco mantenimiento. Son ideales para quienes recién empiezan con jardinería y buscan resultados rápidos. En el caso de macetas o balcones, las petunias y las verbenas también ayudan a atraer mariposas y colibríes sin necesidad de tener un gran espacio.