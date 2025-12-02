No fallan: las plantas que conviene sembrar en diciembre para un jardín lleno de color

Con la llegada del calor y los días largos, diciembre se convierte en un mes clave para los amantes de la jardinería . Es el momento ideal para sembrar plantas resistentes, de crecimiento rápido y con floración abundante, que aseguran color durante todo el verano sin exigir demasiados cuidados. Si la idea es renovar canteros, macetas o balcones sin complicarse, estas opciones no fallan.

Las temperaturas altas y las buenas horas de sol ayudan a que las semillas germinen más rápido y que las plantas se desarrollen con fuerza. Además, muchas especies aprovechan esta etapa para crecer y florecer de forma constante durante los meses más calurosos. Lo importante es regar con regularidad y evitar el sol fuerte del mediodía durante los primeros días.

Las zinnias son una de las grandes aliadas del verano. Se destacan por sus flores grandes, de colores intensos, y por su resistencia al calor. Crecen rápido y se adaptan tanto a jardines como a macetas.

Necesitan sol directo y riego moderado. Una vez que arrancan, florecen sin pausa hasta fines del verano, convirtiéndolas en una opción segura para quienes buscan impacto visual con poco esfuerzo.

El cosmos es ideal para quienes quieren un jardín con aire silvestre y natural. Sus flores, livianas y coloridas, aparecen en pocas semanas y se multiplican con facilidad.

Tolera muy bien la sequía y no necesita suelos especiales. Cuanto menos se la interviene, mejor crece. Es perfecta para canteros amplios o sectores del jardín donde se busca movimiento y volumen.

Portulaca: la reina del sol y las macetas

Si el problema es el calor extremo o la falta de tiempo para regar, la portulaca es la solución. Es una planta rastrera, de flores pequeñas pero muy llamativas, que resiste el sol pleno y la sequía.

Funciona especialmente bien en macetas, bordes de canteros y balcones. Florece todos los días y prácticamente no requiere mantenimiento.

La verdolaga sigue siendo altamente productiva aún en condiciones de sequía. Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY Plantas en diciembre: la portulaca también es conocida como verdolaga y es ideal para el calor. Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Consejos rápidos para que salgan perfectas

Regar a diario durante la primera semana.

Sembrar en tierra suelta y bien drenada.

Evitar el trasplante en horas de mucho calor.

Ubicarlas en espacios con buena luz solar.

Con estas plantas, sembrar en diciembre es una apuesta segura. En pocas semanas, el jardín empieza a llenarse de flores y color, justo a tiempo para disfrutarlo al máximo durante el verano.