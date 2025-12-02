No fallan: las plantas que conviene sembrar en diciembre para un jardín lleno de color
Diciembre es el mejor momento para sembrar plantas fáciles y resistentes que llenen de color el jardín.
Con la llegada del calor y los días largos, diciembre se convierte en un mes clave para los amantes de la jardinería. Es el momento ideal para sembrar plantas resistentes, de crecimiento rápido y con floración abundante, que aseguran color durante todo el verano sin exigir demasiados cuidados. Si la idea es renovar canteros, macetas o balcones sin complicarse, estas opciones no fallan.
El secreto de sembrar en diciembre
Las temperaturas altas y las buenas horas de sol ayudan a que las semillas germinen más rápido y que las plantas se desarrollen con fuerza. Además, muchas especies aprovechan esta etapa para crecer y florecer de forma constante durante los meses más calurosos. Lo importante es regar con regularidad y evitar el sol fuerte del mediodía durante los primeros días.
Te Podría Interesar
Zinnias: color intenso y mínimo cuidado
Las zinnias son una de las grandes aliadas del verano. Se destacan por sus flores grandes, de colores intensos, y por su resistencia al calor. Crecen rápido y se adaptan tanto a jardines como a macetas.
Necesitan sol directo y riego moderado. Una vez que arrancan, florecen sin pausa hasta fines del verano, convirtiéndolas en una opción segura para quienes buscan impacto visual con poco esfuerzo.
Cosmos: flores delicadas que llenan espacio
El cosmos es ideal para quienes quieren un jardín con aire silvestre y natural. Sus flores, livianas y coloridas, aparecen en pocas semanas y se multiplican con facilidad.
Tolera muy bien la sequía y no necesita suelos especiales. Cuanto menos se la interviene, mejor crece. Es perfecta para canteros amplios o sectores del jardín donde se busca movimiento y volumen.
Portulaca: la reina del sol y las macetas
Si el problema es el calor extremo o la falta de tiempo para regar, la portulaca es la solución. Es una planta rastrera, de flores pequeñas pero muy llamativas, que resiste el sol pleno y la sequía.
Funciona especialmente bien en macetas, bordes de canteros y balcones. Florece todos los días y prácticamente no requiere mantenimiento.
Consejos rápidos para que salgan perfectas
- Regar a diario durante la primera semana.
- Sembrar en tierra suelta y bien drenada.
- Evitar el trasplante en horas de mucho calor.
- Ubicarlas en espacios con buena luz solar.
Con estas plantas, sembrar en diciembre es una apuesta segura. En pocas semanas, el jardín empieza a llenarse de flores y color, justo a tiempo para disfrutarlo al máximo durante el verano.