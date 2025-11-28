Dos ingredientes simples que ayudan a que tu cactus florezca en pocos días

Con solo dos ingredientes que suelen estar en casa, podés estimular las flores del cactus y mejorar su crecimiento de forma natural y sencilla.

Un método casero ayuda a activar la floración del cactus sin productos químicos. Foto: Shutterstock

Si bien los cactus son plantas que no necesitan mucho cuidado, con algunos estímulos y trucos de jardinería, podemos potencias el crecimiento y la aparición de flores. Sin fertilizantes caros ni productos químicos, hay una combinación casera que puede marcar la diferencia en pocos días.

El truco natural para estimular la floración del cactus Entre los ingredientes que mejor resultado dan se encuentran la cáscara de banana y el agua de arroz. Ambos aportan nutrientes clave como potasio y fósforo, fundamentales para fortalecer la planta y favorecer la floración. Además, son económicos y fáciles de conseguir.

La cáscara de banana puede usarse seca y triturada, espolvoreando una pequeña cantidad sobre la tierra del cactus una vez al mes. El agua de arroz, preferentemente sin sal, se puede aplicar en el riego cada 15 días, siempre en poca cantidad para evitar el exceso de humedad.

Los cactus también necesitan nutrientes clave para florecer con más fuerza. Foto: SHUTTERSTOCK Cómo aplicarlos sin dañar la planta Es importante recordar que los cactus no toleran el riego excesivo. Por eso, estos ingredientes deben usarse con moderación y solo en épocas de crecimiento activo, como primavera o verano. Un exceso de agua puede provocar pudrición de raíces y arruinar la planta.